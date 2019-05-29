Новый мост через Пину будет стоить около 28 млн рублей. Когда его откроют?

Источник материала: Tut.by

Новый мост через Пину планируют открыть в Пинске еще до конца года, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на гендиректора «Бреставтодора» Михаила Непочеловича.

Мост, соединяющий столицу Полесья и Столин, был признан аварийным после комплексной экспертизы. Построенный в 1979 году, он уже не выдерживал современной транспортной нагрузки. С апреля проезд по нему закрыт, а рядом начал работу его наплавной «дублер».

«Переправа достаточно эффективно функционирует. В таком виде она построена впервые. И, думаю, мы сможем использовать ее на других сооружениях, где нужно пропускать суда. В Пинске без этого не обойтись. Что касается моста, то на сегодняшний день разобраны 4 из 6 пролетов. При реконструкции мы будем использовать существующие опоры и усилим их. Полностью мост разбираться не будет, заменятся только пролетные строения. Будет два пролета по 42 метра из металла и четыре пролета из 33-метровых бетонных балок. Это решение немного упрощает нам задачу, ведь на металлические пролеты надо проводить тендер, чаще всего они приходят из России, и там есть определенные временные вопросы. Бетонные балки производятся в Беларуси. В целом, планируем открыть движение уже к концу этого года. Проект моста еще проходит экспертизу, но примерная его стоимость будет в районе 27−28 миллионов рублей», — сказал гендиректор.