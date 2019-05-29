Где белорусам опасно снимать деньги и зачем рассказывать банку про свой отпуск

Источник материала: Tut.by

Белорусам надо остерегаться уличных банкоматов в США, Индии и Сингапуре, а перед поездкой в Африку и Южную Америку стоит уменьшить лимиты или оформить отдельную карту. Банкиры накануне отпускного сезона назвали страны с повышенным риском снятия наличных и дали несколько советов, как защитить свои деньги от аферистов за границей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кто вошел в «черный список»

Высоки шансы наткнуться на мошенников в более чем 100 странах мира. Список, который составил Альфа-Банк вместе с платежными системами, возглавляют США. В этой стране советуют не пользоваться уличными банкоматами, а вот в отделениях банков и супермаркетах снимать наличные вполне безопасно.

Подавляющее большинство стран из «черного списка» находятся в Юго-Восточной Азии, Океании и Латинской Америки. В частности, осторожность не помешает в Индии, Вьетнаме, Таиланде и Малайзии. Избегать сомнительных банкоматов надо даже в высокоразвитых странах, таких как Япония, Южная Корея, Гонконг и Сингапур. Зато белорусам, которые направляются в Китай, можно выдохнуть — в black-листе его нет.

Особенно опасно снимать деньги в странах Латинской Америке. И это относиться не только к Венесуэле или Гаити. Надо быть начеку и в более благополучной Бразилии, Аргентине, Чили и Парагвае. То же самое касается и островных государств, вроде Пуэрто-Рико, Ямайки или Доминиканы.

Где снимать наличные безопасно

Европейские страны в список не вошли. Скиммеры (устройства для считывания данных с карточек) встречаются и там, но крайне редко. Риски стать жертвой аферистов оцениваются банком как минимальные.

Чтобы обезопасить белорусов, банки вводят ограничения на снятие наличных в странах с высоким уровнем мошенничеств по карточкам. При желании лимиты можно повысить ещё до поездки, но специалисты советуют этого не делать.

— Часто белорусы судят о безопасности снятия наличных в стране по ее благосостоянию. Однако здесь не всегда есть взаимосвязь. В список входят страны, которые занимают ведущие места по развитию экономики и качеству жизни, но при этом обладают высокими рисками при оплате карточкой, — предупреждают в Альфа-Банке. — Причем опасно не только снимать деньги в уличных банкоматах, но и рассчитываться карточкой в небольших кафе и магазинах. Если заведение не вызывает у вас доверие, лучше использовать наличные.

В странах «третьего мира» и вовсе предпочитают бумажные купюры. В некоторых государствах для туристов все еще используют терминалы, которые считывают «пластик» по магнитной полосе, а не чипу. Платить бесконтактно, как правило, можно в отелях и магазинах известных брендов, чего не скажешь о других заведениях.

Пять правил, которые помогут не потерять деньги

Включить SMS-оповещение

— Это позволит в режиме реального времени отслеживать все операции. И в случае чего оперативно заблокировать карту и вернуть деньги. А еще лучше оформить отдельную карточку для поездки, чтобы потом переводить на нее деньги по частям, — делятся советов банкиры.

Проверить лимиты по карточке

Перед поездкой стоит выяснить суточный «потолок» и при необходимости его изменить. Сделать это можно в мобильном или интернет-банке.

Предупредить банк о поездке

— Всем туристам можно посоветовать написать в чат прямо в банковском приложении или позвонить в контакт-центр, чтобы предупредить о поездке. Надо указать страну и срок пребывания в ней. Это позволит избежать того, что банк временно заблокирует счет из-за подозрительной операции снятия наличных в стране с повышенным риском, — подсказывают в банке.

Не снимать деньги на улице

Пользоваться уличным банкоматом в странах из «черного списка» — последнее, что должно прийти вам в голову. Лучше всего зайти в ближайший банк или торговый центр. Кроме того, не стоит платить карточкой в небольших лавках или магазинах.

В случае чего не тянуть с блокировкой

Если неприятностей всё же избежать не удалось — тотчас звоните в банк, пишите в чат или по электронной почте. Тогда вашу карточку немедленно заблокируют. По возвращению домой надо будет обратиться с заявлением в банк. А владелец премиального «пластика» ещё на отдыхе может запросить временную карточку или наличные — их в течение дня доставят курьером, неважно в какой стране он находится.