«В Голливуде живет много русскоязычных». История белоруски о жизни в Лос-Анджелесе

Источник материала: Tut.by

Дарья Лукьяненко, выпускница БГПУ, танцовщица, работала в Гомеле преподавателем ритмики и танцев. Вела классы по тверку, леди-дэнс и гоу-гоу в студиях, выступала на корпоративах, участвовала в танцевальных чемпионатах. О переезде девушка даже не думала, но когда за границу уехал ее парень, отправилась следом за ним. О жизни в Городе Ангелов и толпе фанатов голливудских звезд на своей улице Дарья рассказала проекту «Наши за границей».





В отличие от многих эмигрантов, свою жизнь до переезда Дарья вспоминает с теплотой и ностальгией. Говорит, что оставлять любимых учеников, знакомых по танцевальной «движухе», и семью было непросто. На новом месте приходится обустраиваться с нуля.

— Я переезжала довольно осознанно. Сначала получила туристическую визу, чтобы посмотреть, как живут люди в Лос-Анджелесе, прежде чем поехать на более долгий срок. Сюда, к парню, я переехала в 2018 году. Он работает дальнобойщиком, ездит через всю страну: от нашего западного побережья до Чикаго и Нью-Йорка на восточном. Главная сложность при переезде для меня заключалась в низком уровне владения английским, потому что я никогда не говорила на нем и не жила за границей. В университете я сдавала зачеты по иностранному языку, но они были довольно формальными. И после всех этих лет изучения английского в школе и в вузе в США мне было страшно даже спросить, где ключ от уборной, или заказать кофе. Просила парня. Сейчас я изучаю английский в школе, за уроки платить не нужно. В моей школе занимаются люди, которые вообще ничего не знают, они переехали даже без базовых знаний, их мне действительно жаль. Они оторваны от мира и не понимают, что происходит.

Первое впечатление о Лос-Анджелесе — огромный аэропорт и толпы людей, ты окружен речью разных народов мира, она сливается в шумный поток, который заставляет тебя чувствовать себя очень маленькой в огромном мире. Из аэропорта мы вместе с Пашей, моим парнем, сразу же поехали смотреть на океан, на пляж рядом с Санта-Моникой. Я была очень уставшая, не выспалась и не могла наслаждаться всей его красотой. Но после я оценила прелесть жизни рядом с ним. Невозможно перестать восхищаться закатами на океане, дельфинами, которые могут спокойно подплыть к пирсу. Еще здесь много серферов. Паша тоже пристрастился к серфингу, а я пока боюсь. Однажды, катаясь на волне, он на расстоянии вытянутой руки увидел морского котика.









Лос-Анджелес очень разный, сложно сказать, что жизнь сосредоточена в одном центре: скорее, он делится на не похожие друг на друга районы и города.

Сейчас мы живем в очень туристическом и известном районе города, в Голливуде, том самом, где расположены киностудии и Аллея славы, где прямо на асфальте вмонтированы звездочки с именами лучших актеров, актрис, режиссеров, операторов и так далее.

Квартиру мы сняли прямо на Голливудском бульваре, нашли ее через русскоязычные паблики в Facebook. В Лос-Анджелесе мало людей владеет жильем, особенно среди молодежи. В основном они кочуют с квартиры на квартиру. Для американцев вполне нормально уехать в другой город на работу или поменять место жительства, чтобы жить поближе к работе, потому что округ Лос-Анджелеса огромный, а проводить всю жизнь в машине никому не хочется. Аренда квартиры начинается от 1300 $ без коммунальных платежей. Это будет 1−2-комнатная квартира или студия. Люди без пары часто снимают жилье вместе, тогда оплата комнаты обойдется порядка 500 $.



Панорамный вид на город



Обсерватория Гриффита расположена на южном склоне горы Голливуд. Из обсерватории открывается вид на Лос-Анджелес и океан

На Голливудском бульваре легко можно столкнуться со знаменитостью, идущей по своим делам. Я как-то встретила актрису из сериала «Дневники вампиров». Она шла со своим парнем на открытие новой звезды на Аллее. Событий, мероприятий и селебрити на бульваре так много, что ты просто перестаешь обращать внимание на них. Например, полгода назад на бульваре закладывали звездочку Snoop Dogg. Я прошла мимо него и толпы фанатов, потому что спешила домой, а потом в инстаграме увидела, что это был знаменитый рэпер.

Конечно, то, что ты живешь в Голливуде, откладывает свой отпечаток на повседневную жизнь. Например, когда начинается подготовка к церемонии вручения «Оскара», до метро дойти невозможно из-за людей, ожидающих своих любимых звезд около театра Кодак (Долби). Перекрываются целые кварталы, очень много пробок, и вроде бы как некомфортно, но весело и интересно. Но тем не менее Голливуд довольно безобразный, шумный и словно сделан из картона, на улицах много бездомных, они ставят палатки и живут в них. В первый раз я не могла поверить своим глазам: иду по бульвару — раз палатка, а оттуда выходит бездомный.



Улица Даунтауна



Китайский квартал в Лос-Анджелесе



Концертный зал имени Уолта Диснея

Интересно, что в Голливуде живет много русскоязычных и он считается русским районом, хотя русскую речь можно встретить не только рядом с Бульваром.

Знаменитый Даунтаун находится в северной части города, это его деловой и бизнес-центр. Он впечатляет современной застройкой из 35−45-этажных зданий с многочисленными развлекательными центрами, ресторанами, музеями, галереями и элитным жильем.



Музей естественной истории





Вэлли, Пасадина — районы с красивыми парками, со знаменитыми пальмами и старинной архитектурой. Они хоть и находятся в сорока минутах езды от центра (если пробок нет), но здесь можно снять дом за 2000−3000 $, где будет 3−4 комнаты, своя парковка и задний дворик. Очень привлекательно по соотношению цена и качество. Учитывая, что в Голливуде аренда «однушки» стоит 1500 $- 2000 $. Конечно, здесь есть китайские, вьетнамские, корейские и другие кварталы, попадая в которые можно не услышать английской речи.

Дорогие бутики, рестораны расположены в городе Беверли-Хилз, в котором живут знаменитости. Они облюбовали этот район еще с середины 20 века. Так что если хотите посмотреть на дом Ким Кардашьян, Стивена Спилберга или Эдди Мерфи, то вам именно сюда. Пляжи тоже отличаются: на берегу рядом с городом Санта-Моника находится много аттракционов, например Pacific Park. На Лонг-Бич много тусовок, музыкантов, отдыхающих. Нельзя не сказать про Диснейленд — это самый первый и самый старый тематический парк The Walt Disney Company. Он находится в городе Анахайме и вот уже более 50 лет развлекает и взрослых, и детей.

«Даша, а почему ты не говоришь „пожалуйста“ и „спасибо“?»

Люди в Калифорнии очень свободные. Я вроде бы не консерватор, но мне хочется знать, где заканчивается мера допустимого. Иногда мне кажется, что именно из-за этой свободы здесь такая концентрация сумасшедших: спуститься в метро и встретить в вагоне человека с коробкой на голове — почти норма. На улицах все время попадаешь в облака дыма из-за курения травы. Люди носят пистолеты с собой, это разрешено. Так же свободно они воспитывают детей: они делают все, что хотят. Никогда не слышала, чтобы на ребенка подняли голос или что-то запретили ему делать.







Вьетнамская еда

Американцы очень улыбчивые и доброжелательные. Это особенность культуры. В магазинах, на кассах, в метро работают очень вежливые люди. Мне, например, было тяжело, потому что я не понимаю, почему должна улыбаться незнакомому человеку. Рассказывать про мои дела или настроение. Даже мой парень как-то сказал: «Даша, а почему ты не говоришь „пожалуйста“ и „спасибо“?» А я просто не привыкла еще! Наверное, выгляжу грубой. А если, не дай Боже, с сервисом пойдет что-то не так, то они сто раз извинятся. Например, недавно я покупала продукты и попросила пластиковый пакет, а у них остались только бумажные. Услышала такое количество извинений, словно продавец совершил что-то ужасное.





Если говорить про еду, то можно найти продукты на любой вкус и на любой кошелек. Cети в духе нашего «Евроопта», например, Ralphs. Довольно много русских магазинов, где можно купить нашу селедку, кефир, сметану, творог, но стоит все в несколько раз дороже, чем дома. Есть магазины, где все продают по доллару, есть магазины с направленностью на здоровое питание. Например, если в обычной сети манго стоит полтора доллара, то в «зожном» магазине за четыре, молоко в сетевике можно взять за доллар с небольшим, а в «зожном» за четыре-пять. Я люблю покупать фрукты, но несмотря на то, что климат в Л.А. тропический, нектаринами, дынями и арбузами можно закидать человека, как камнями, настолько они твердые. Так что если будете в Лос-Анджелесе, то лучше покупайте манго, бананы и драконьи фрукты.

«Даже в США тверк вызывает много эмоций»



Занятия для детей по танцам

В кино сниматься я не хочу, но поучаствовать в кастингах в качестве танцоров для массовки, фотомодели для каталогов или артистов в клубе я бы хотела. Только все сайты, где ты можешь выложить информацию о себе, — платные, все базы данных, которые могут потенциально помочь найти работу, — тоже стоят порядка 100 долларов в месяц.

В Лос-Анджелесе, как в целом США, уровень зарплат хороший. Сюда приезжают люди со всего мира, и даже на неквалифицированной работе можно зарабатывать 3000−4000 $ минимум. Работы для мужчин больше, но она тяжелая физически. Девушки часто работают в клининге, или фотографами, или на кассах в магазинах. Конечно, переезжая, понимала, что никто не встретит меня с распростертыми объятиями, но про профессию забывать я не хочу. Сейчас веду занятия по тверку для взрослых, танцам для детей — работаю на парня из России, который открыл свою студию. Если бы я жила в Беларуси, то, конечно, хотела бы открыть свою школу. Но здесь у меня так быстро меняются взгляды, жизнь, поэтому пока я не уверена, что открою студию сама.



Тренировки в Лос-Анджелесе, взрослая группа

Интересно, что при всей свободе тверк даже в США вызывает много эмоций — это танец бедер, тазобедренных движений. Он эротичный, активный и энергичный, но если танцевать его профессионально, то он выглядит красиво, а не вульгарно. Но думаю, что консервативному человеку все равно будет к чему придраться. Пока я работаю не такой продолжительный период времени, чтобы сделать сравнения, но по-моему, танцевальная культура у нас и в Лос-Анджелесе очень отличается. В Беларуси было больше чемпионатов, конкурсов, крутых постановок, а в Л.А. танец часто становится частью жизни на непрофессиональном уровне. Они могут просто тверкать в клубе или на вечеринках для веселья. А я как человек творческий хочу делать номера, постановки, участвовать в баттлах, надеюсь, что скоро вольюсь и смогу вернуться к выступлениям.



Огненный каньон, штат Невада

Сан-Франциско

Архитектура Сан-Франциско

Лас-Вегас

Озеро Тахо

Окрестности озера Тахо

Санта-Барбара — город в центральной части побережья Калифорнии

Солванг — город, который основали датские переселенцы в начале 20 века Он сохранил скандинавский колорит, поэтому его называют «маленькой Данией» в США





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По дому я скучаю, по своей квартире и по родителям. В Беларуси сейчас зелено, заканчивается весна, я смотрю на фотографии в социальных сетях и часто вспоминаю, как хорошо в Гомеле в это время. Но в США у меня появилась возможность много путешествовать, а в Беларуси не всегда получалось. Летом 2018 года вместе с парнем я побывала в Лас-Вегасе, Сан-Франциско, Сан-Диего, Сакраменто, Солванге, Неваде, Малибу, Санта-Барбаре, видели озеро Тахо, Огненный Каньон и еще много чего, и я очень ценю эту возможность.

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