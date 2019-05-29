«Главное преимущество - французское окно в пол». Новая история проекта «Моя кухня-3»

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня показываем, какой получилась кухня в новостройке для четырех членов семьи.

Свое историей ремонта делится читательница Елена:

— Все началось с покупки квартиры в новостройке. Получив заветные ключи, мы сразу же принялись за ремонт. Рука в этом деле у нас «набита»: мы с мужем своими силами делали ремонт в предыдущем жилье. Поэтому ничего не боялись и точно знали, чего хотим.

Отделочными работами во всей квартире занималась одна бригада мастеров. Это очень удобно: экономит время на поиске подрядчиков, среди которых могут попасться непрофессионалы.

Площадь кухни составляет чуть более 10 м². Нашей заветной мечтой была кухня-гостиная: чтобы, сидя за столом, наблюдать, как в комнате играют дети. Мы целенаправленно искали нужную нам планировку, чтобы не трогать стены и сразу приступить к отделке.

Преимуществом кухни в нашей квартире стало наличие французского окна почти до самого пола.



План

О ремонтных работах

Потолок решили покрасить, поскольку его высота небольшая (всего 2,55 м), и подвесные либо гипсокартонные конструкции значительно уменьшили бы объем помещения.





Мы заранее предусмотрели пять выходов для светильников на потолке, а также установили дополнительные розетки.

Пол и фартук решили облицевать плиткой. Выбор пал на российского производителя.



Как это было

Настал черед кухонного гарнитура. Поскольку к дизайнерам интерьеров мы не обращались, в голове крутилось множество вариантов. Сложнее всего с учетом прорисованной мной картинки было определиться с материалом для фасадов.

Дабы максимально задействовать пространство, решили делать высокий верхний ряд шкафчиков. Там хранится кухонная утварь. В целом мы использовали правило «рабочего треугольника»: холодильник-мойка-зона готовки.





Со своим проектом мы отправились по салонам кухонной мебели. В приоритете был вариант фасадов из матового пластика Fenix либо его сочетание с другими материалами.

Но в один прекрасный день мы увидели современную кухню из массива от белорусской фабрики. Все остальные варианты отпали сразу же. Как говорится: это была любовь с первого взгляда. Хотя до этого массив даже не рассматривался из-за стойкой ассоциации с классическим интерьером в натуральных оттенках коричневой гаммы.





Решили заказывать кухню фабрики «ГеосИдеал» из массива ясеня. Остановились на коллекции «Натали» в нежном, мятном цвете в сочетании с белым: хотелось чего-то необыденного, не белого, не серого, но и не слишком яркого или темного.

То, что кухня из натурального дерева может быть без ручек, стало просто открытием!

Кухонный гарнитур дополнила обеденная зона: большой круглый стол IKEA, который раскладывается к приходу гостей, и стулья, сделанные под заказ из массива бука.





Всю технику приобретали в интернет-магазинах. Духовой шкаф и варочная поверхность фирмы Bosch отлично гармонируют с фартуком и столешницей. Холодильник Siemens белого цвета стал продолжением фасадов. Вписалась и главная кухонная помощница: посудомоечная машина Bosch.

Также мы приобрели встраиваемую вытяжку, микроволновую печь, мойку из искусственного камня и смеситель.

Результатом мы очень довольны: на этой кухне появляется вдохновение для готовки различных кулинарных изысков, сюда хочется возвращаться снова и снова, приглашать к себе любимых друзей.

Смету привожу без учета строительных работ, приобреталось все летом прошлого года.

Смета:

Кухонный гарнитур 7000 рублей Стол+стулья 1200 рублей Бытовая техника, мойка и смеситель 6500 рублей Плитка 340 рублей Светильники 120 рублей Римская штора 360 рублей Итого 15 520 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— При оформлении жилья комнату в большинстве случаев может испортить только цвет, ну а кухню — принты и фактуры. Важно избегать в интерьере ощущения «новодела», этой показной новизны, которая претит настоящим чувствам.

Сегодня есть необходимость вернуться от интерьеров рациональных, просчитанных до миллиметра, к интерьерам эмоциональным, построенным с чувством и вызывающим чувства. А также говорить о честности, скромности, бережливости в дизайне вещей и интерьеров в противовес роскоши, дороговизне, бьющей в глаза эффектности.

Использовать дорогие материалы: мрамор, натуральное дерево и так далее — корректно, пока их употребление не чрезмерно, пока оно не выходит за рамки здравого смысла и не превращается в излишество. И тем более не стоит стараться имитировать их роскошь.

Современный мир позволяет многое, позволяет каждому создать собственный, персонализированный интерьер, не подчиняться каким-то условностям, тенденциям или местечковой моде: итальянской «классике» или «роскошному минимализму». В такой естественности и заключается его главное достоинство, это и есть красота.

Ну вот и высказался во мне эстет. Знаю, что все это актуально, когда работаешь дизайнером. Но когда речь идет о ремонте, то тут у каждого своя мера красоты и свои цели, мотивы. А сегодняшняя кухня тому пример — баланс между дизайном и ремонтом.

Партнер проекта:





Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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