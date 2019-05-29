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Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски

30.05.2019 09:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
АиФ-Россия

Денис Щёкин идёт по улице с тремя хаски. Прохожие восторженно смотрят, некоторые просят погладить собак. Хозяин разрешает: хаски ласковые и неагрессивные.

«Однажды полчаса простоял, пока мужчина фотографировался с собаками», — признается Денис.

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
Постоянно с Денисом живут 2 хаски: без него они сильно скучают и отказываются есть. Фото: Из личного архива

Прохожие удивляются тому, как он справляется сразу с тремя хаски. Они и не догадываются, что всего у Дениса в питомнике живёт 17 собак.

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Оставили в лесу умирать

Прошлой зимой Денис с командой (он занимается ездовым спортом) поехал кататься на упряжке. Темнело. Вдруг услышали вой. Сначала подумали, что волк: поблизости мало населённых пунктов. Но через какое-то время стало ясно, что воет собака. Денис пошёл вглубь леса на поиски.

«Нашли собаку, привязанную к дереву. Она не могла перегрызть верёвку. Забрали с собой и поехали по близлежащим деревням искать владельца. Нашли молодую хозяйку. Она рассказала, что пёс по ночам выл, она его отпустила, но он вернулся домой. Тогда девушка пошла в лес и привязала его. Я так понимаю, что Торвик просидел там 7-8 дней, то, что он выжил, — чудо».

Хозяйка не считала, что поступила жестоко. Она объяснила, что у неё трое детей, а везти собаку в приют далеко.

Денис считает, что за каждой бездомной собакой стоит неадекватный поступок человека. 

«Люди не отдают себе отчёт, что это дико, — говорит Щекин. — Считаю, что это предательство». 

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
Денис говорит, что хаски для него — не чудо, а образ жизни. Фото: АиФ/ Ульяна Трескова

От мечты до 17 хаски

В детстве Денис прочитал книгу Джека Лондона «Зов предков». Она глубоко запала ему в душу. Главный герой произведения — пёс Бэк, который выживает в условиях суровой первобытной природы. Бэк – ездовая собака.

Позже Денис увлёкся ездовым спортом, полюбил хаски, занялся разведением щенков.

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
В соревнованиях Денис участвует только с чистопородными хаски. Фото: Из личного архива

Однажды к нему обратилась женщина с просьбой помочь пристроить хаски Кузю. Она любила своего питомца, но пёс постоянно делал набеги на крольчатник соседей. Животному нужно было сменить место жительства.

«На тот момент у меня было уже 4 собаки, — рассказывает Денис. — Но мы взяли Кузю. У него была тяжёлая судьба, сменилось множество хозяев, когда-то его сбила машина. У собаки сколот клык, отслоение сетчатки, трещина в кости, застряли две пули от пневматики под кожей, видно, что был сильный удар по голове. Хозяйка, которая нам его отдала, сама подобрала его на улице, выхаживала. Сейчас она регулярно интересуется, как у него дела, приезжает в гости».

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Из-за популярности породы щенков хаски стало очень много. «Плохо, когда порода становится популярна, — говорит Денис. — Появляется спрос, а следом — и предложение на щенков, от этого портится порода. Есть заводчики, которые грамотно подходят к процессу, а есть те, кто продаёт животных без документов. Это значит, что заводчик не может подтвердить породность, у собаки могут быть генетические заболевания. Собаку продают за 5 тыс., новый хозяин легко может выгнать её, денег не жалко. А вот щенка с документами за 30 тыс. выгонять не станут».

После Кузи за два года Денис взял ещё 6 собак, у многих были серьёзные проблемы со здоровьем. Еще нескольким десяткам собак он нашел новых хозяев. У себя он оставляет самых тяжёлых собак, которым требуется дорогое лечение. Так у него появилась хаски, которую дети предыдущих хозяев порезали ножницами, собака, у которой на груди тонкий шрам, как от ножа, пёс из приюта с психологическими проблемами: боится воды и громких звуков, например, фейерверков.

Красная рыба для хаски

Забирать животных Денис ездит даже в соседние регионы. Хаски Дину он привёз из Нижнего Тагила.

«Она была в очень плохом состоянии, у неё плохо усваивалась пища. Приходилось кормить только красной рыбой», — рассказывает Щекин.

Когда Дина поправилась, Денис попытался поставить её в упряжку, но ей не хватало сил и умений, чтобы бегать с другими. Два года он каждые выходные тренировался с Диной. Сейчас, по его словам, это одна из лучших собак в упряжке:

«Это собака-праздник, ей нужно быть в трёх местах одновременно. Перемещается в пространстве с огромной скоростью. Однажды бежали гонку 50 км, подустали даже кобели, а она была готова ещё столько же пробежать».

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
Фото: Из личного архива

Кому-то собака, кому-то велосипед

«Появление у нас Бакса — это пример человеческой необдуманности. Ко мне обратилась девушка, которая хотела завести себе хаски. Я пытался объяснить, что ей не нужна такая собака, достаточно просто побывать в питомнике и пообщаться с хаски».

Отговорить не удалось. Она привезла собаку из Саратова. Спустя примерно месяц она поняла, что хаски ей не нужен, и отдала Бакса Денису.

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«Я стараюсь понять природу поведения человека, людей судить не берусь, — говорит заводчик. — По-настоящему жестоких поступков я видел мало. Как правило, человек выбирает между собакой и чем-то ещё. Для кого-то важнее собаки ребёнок. А для кого-то — велосипед».

Прокусила руку 

У Герды были проблемы с поведением, она боялась людей.

«Волонтёры везли собаку из населённого пункта в крае в пермский приют, а по пути дозвонились до меня. Я сказал, чтобы везли её сразу ко мне. В момент передачи Герды, а происходило это на парковке, собака прокусила мне руку до кости. Я не мог её отпустить, потому что иначе бы она убежала. Где её потом искать по миллионному городу?» — вспоминает Денис.

Ему удалось высвободиться, посадить собаку в багажник. Он специально оборудован для перевозки собак: есть вентиляция, удобный лежак. В питомнике Герда две недели не выходила из будки.

«Мой папа заходил к ней в вольер каждый день и по несколько часов просто разговаривал с ней, рассказывал ей о себе, о своей жизни. Спустя две недели собака вышла и положила голову ему на колени. Сейчас это самая любвеобильная хаски, прыгает мне на руки с разбега».

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
У Дениса в питомнике при частном доме живёт 17 собак. По его словам, питомцы никогда не дерутся. Фото: Из личного архива

Нет разницы, одна или 17

Содержать сразу 17 питомцев — это накладно. В год только на еду уходит около 300 тыс. рублей. А ведь есть ещё случайно разбитые вёдра, погрызенный руль и другие непредвиденные расходы.

«Я не воспринимаю это как работу, не имею с этого никакого дохода. Это даже не хобби, а образ жизни. Для моего папы, он тоже занимается этими собаками, нет разницы, одна или 17. Мы постоянно держим в голове, что нужно купить корм. Единственное, что это не один мешок, а 15. Это не создаёт нам проблем. Для меня хаски — это не что-то волшебное, это моя жизнь», — объясняет Денис.

Раз в год приходится покупать каждой собаке новый ошейник и шлейку, проводить вакцинацию и другие обязательные медицинские процедуры. Большая статья расходов — стройматериалы, потому что собаки постоянно ломают будки: грызут, сносят во время игры.

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
Одновременно на прогулку Денис берёт не более трёх питомцев. Фото: АиФ/ Ульяна Трескова

На собаке с ветерком

Когда количество собак увеличилось, содержать их стало трудно. Денис решил, что животные могут зарабатывать себе на еду сами. Он создал клуб ездового спорта:

«Мы катаем ровно столько, чтобы собаки заработали себе на корм на год. Есть два варианта: зимнее катание на санях и летний хаски-фитнес, догтрекинг — прогулки с собаками». 

Одновременно в упряжке от 6 до 12 собак. Это зависит от того, кто едет, — ребёнок или взрослый — и от того, какую нагрузку планируют дать собакам.

«Если на улице жарко (а для хаски -5 °С — это уже жарковато), то ставим больше собак в упряжку, — поясняет Денис. — Если под -25 °С, то можно поставить и 6 животных».

Он использует специальное приложение для смартфона, чтобы отслеживать активность своих собак. Хотел даже повесить каждому питомцу на шею фитнес-браслет, но пока от идеи пришлось отказаться: затратно.

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
Отдых на соревнованиях. Фото: Из личного архива

Иногда Денис принимает участие в спортивных гонках сам. Для соревнований он берёт 8 животных. Перевозить их приходится в специально оборудованном прицепе, в котором для каждой собаки установлена будка.

«Когда сотрудники полиции останавливают и проверяют прицеп, то сильно удивляются. Им становится по-человечески интересно, — объясняет Щекин. — Однажды поехали в Казахстан, нас останавливали почти на каждом посту, и все полицейские фотографировались. На Кавказе нас остановили на приграничной территории, и сотрудник настолько был удивлён присутствием собак, что забыл, зачем останавливал».

Хаски-терапия

Хаски помогают людям, оказавшимся в непростых жизненных ситуациях. Денис иногда участвует со своими питомцами в благотворительных мероприятиях:

«Как правило, мы ездим в небольшие детские приюты при монастырях, общества инвалидов. Конечно, я не беру с них никаких денег. Приезжаю для того, чтобы дети, которые не могут позволить себе хаски, могли пообщаться с собаками».

Несколько раз он приезжал к людям, которые не могут посетить питомник, чтобы покататься на собаках. Например, катали молодого человека с ДЦП, мужчину, у которого были проблемы с ногами. В обоих случаях провели с этими людьми весь день.

Голубоглазая банда. Пермяк спас и приютил 17 хаски
Хаски многие любят за умение ярко выражать эмоции. Фото: АиФ/ Ульяна Трескова

Живое, равное тебе 

«Важно моральное воспитание. Ребёнок с детства должен понимать, что кошка, собака, птичка — это живое, равное тебе, — говорит Денис. — Собака так же чувствует боль. Её не надо дёргать за хвост и уши. Собаки тоже испытывают чувства».

Две хаски Дениса — Багира и Макошь — всегда живут с ним. Если он оставляет их хотя бы на сутки, они начинают переживать. Когда хозяин уехал на несколько дней в Москву и не смог их взять, животные отказывались есть, потому что скучали по нему.

«Вторая составляющая — это закон, — продолжает размышлять Денис. — Если будет наказание за жестокое обращение и закон будет реально работать, то все будет хорошо. Если не можешь содержать собаку, найди ей других хозяев. Отдал в приют — оплачивай ее содержание. Это ответственное поведение. Думаю, такой закон в России появится. Это упирается в человеческую сознательность и в то, есть ли у компетентных органов время заняться этим вопросом. Закон выпустить мало, нужно поменять сознание людей».

 
 
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Хаски окружают, лижут ладошки, обнюхивают. Питомцы Дениса Щёкина ухожены: шерсть гладкая, глаза блестят. Догадаться, что большинство его хаски спасены из...
 
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