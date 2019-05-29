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Карта бита. В каких случаях лучше платить наличными?

30.05.2019 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Карта бита. В каких случаях лучше платить наличными?
shutterstock.com

Случаются ситуации, когда выгоднее и безопаснее оплачивать покупки наличными. Рассказываем о них. 

Рынки, ларьки, маленькие магазины

Прежде всего, отказаться от оплаты банковской картой в пользу «кэша» стоит там, где с этой картой могут смошенничать. Доцент Финансового университета при правительстве РФ, к.э.н. Валерия Минчичова рекомендует использовать наличные в маленьких магазинах, на рынках. «К сожалению, нет гарантии, что терминалы оплаты там лицензированы, и что вашу карту не украдут сразу после оплаты. На рынках никто не отворачивается, когда покупатель вводит пин-код, это нарушение правил безопасности пользования карточкой», — объясняет эксперт.

Кроме того, в терминалы оплаты в том же магазине у дома может быть встроено «шпионское» оборудование, которое скопирует данные вашей карточки, получив их, злоумышленники смогут отовариваться на ваши деньги в интернет-магазинах. 

В конце концов, небольшие магазины, точки на рынке могут быть сами заинтересованы в наличном расчете. Дело в том, что за каждую безналичную операцию предприниматели платят комиссию, и немалую: оплата банковскими карточками магазинам обходится в четыре раза дороже оплаты наличными. Так что продавцы часто обещают скидку при условии, если покупатель рассчитается купюрами. Особенно это актуально за границей. Так, два года назад в Италии корреспондент АиФ.ru купила кожаную сумку за 70 евро вместо 110, заявленных на ценнике — продавец сам предложил такую схему. А греческие продавцы вообще отказываются принимать безналичные платежи, если сумма покупки меньше 1 евро. 

Карта бита. В каких случаях лучше платить наличными?
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За границей

Есть и другие причины в пользу наличных в другой стране. Во-первых, ваш банк может заблокировать карточку, сочтя операции за рубежом сомнительными. Во-вторых, при оплате картой есть риск расплатиться за покупку по самому невыгодному курсу. 

Дело в том, что конвертация валюты, из рублей, допустим, в евро, происходит не сразу, как вы приложили/вставили карту в терминал. Сначала происходит авторизация, потом сумма блокируется в процессинговом центре по курсу валюты на день совершения покупки. Затем происходит так называемое финансовое подтверждение по операции по курсу на день финансового подтверждения. И деньги с карты списываются по сумму этого финансового подтверждения. При этом списание может растянуться на срок до 30 суток. И курс валюты за это время может сильно поменяться — этот фактор повлияет на ту сумму, которую в итоге спишут с вашей карточки. 

Наконец, имейте в виду, что расплачиваться карточками может быть небезопасно в некоторых государствах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки. В этих регионах особенно распространено мошенничество с банковскими картами. Например, продавцы вводят в терминале сумму, превышающую стоимость покупки, а непривыкший к местной валюте путешественник попросту этого не замечает. 

Такси 

Платить наличными лучше и в такси, говорит Валерия Минчичова. Эксперт рассказала АиФ.ru случай, недавно произошедший с ней: «Водитель одного из популярных агрегаторов такси принял заказ, но тут же отметил, что выполнил его — даже не приехав к пассажиру. Деньги с карты списались, а поездка не состоялась. Когда позвонили водителю, он приехал на „разборки“ с несколькими мужчинами. Драки не произошло, поскольку была вызвана полиция, но приятного в этой ситуации было мало». 

При оплате банковской картой водители такси также используют следующую схему: не завершают поездку по факту, а приложение «накручивает» пассажиру еще несколько километров, за которые невнимательный пассажир заплатит лишние деньги.

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Оплата курьеру

Генеральный директор финансового маркета «Юником24» Юрий Кудряков советует оплачивать покупки наличными курьерам интернет-магазинов. «Особенно если вы совершаете покупки у непроверенных продавцов», — отмечает он. 

В прошлом году специалисты из Positive Technologies предупреждали об уязвимости мобильных терминалов (MPOS), которыми как раз пользуются курьеры. Оказывается, мошенники могут вмешиваться в процедуру оплаты покупки, меняя сумму, или убеждая потребителя использовать для транзакции магнитную ленту — менее безопасный способ оплаты, при котором у аферистов больше шансов узнать конфиденциальные данные банковской карты. 

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Кафе, рестораны, бары

С точно такой же «начинкой» могут быть терминалы в кафе, ресторанах, барах. Но даже без вмешательства мошенников в процедуру оплаты счета потребитель может попасть на деньги. Особенно опасны ситуации, когда официант ссылается на отсутствие беспроводного терминала и предлагает унести карту в кассовую зону. Там с нее могут и конфиденциальные данные снять, и сумму, превышающую размер счета.

По словам кандидата юридических наук Романа Шишкина, официант может ввести бОльшую сумму и на переносном терминале — по ошибке, или нарочно. В зоне риска — подвыпившие клиенты. И даже если ошибка будет замечена, возврат случайно списанных денег обязательно займет время.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Платить банковской картой, безусловно, удобно – не надо носить с собой толстый бумажник, плюс кешбэк, который начисляется за покупки. Но есть ситуации, когда лучше...
 
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