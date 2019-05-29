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Кокорину и Мамаеву предложили работу в колонии
Источник материала: Tut.by
Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в эфире радиостанции
Меркачева заявила, что в случае отклонения апелляции футболисты будут доставлены в колонию общего режима. Там игроки смогут приступить к работе в хозяйственном отряде.
— Они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных, — добавила она.
20 мая Меркачева рассказывала об отношениях футболистов с сокамерниками. По ее словам, Кокорин предпочитает уединение, а Мамаеву, наоборот, нравится общение с соседями.
8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима, а Мамаев — на год и пять месяцев за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». У игроков есть право просить об условно-досрочном освобождении.
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Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева рассказала, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву могут предоставить...
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