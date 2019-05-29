Кокорину и Мамаеву предложили работу в колонии

Источник материала: Tut.by

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказала, что футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву могут предоставить работу в колонии, сообщает lenta.ru .



Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Меркачева заявила, что в случае отклонения апелляции футболисты будут доставлены в колонию общего режима. Там игроки смогут приступить к работе в хозяйственном отряде.

— Они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных, — добавила она.

20 мая Меркачева рассказывала об отношениях футболистов с сокамерниками. По ее словам, Кокорин предпочитает уединение, а Мамаеву, наоборот, нравится общение с соседями.

8 мая Кокорин был осужден на 1,5 года колонии общего режима, а Мамаев — на год и пять месяцев за две драки, устроенные в центре Москвы в октябре прошлого года. Футболисты являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». У игроков есть право просить об условно-досрочном освобождении.