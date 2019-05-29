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В Минске запретят остановку и стоянку на Машерова от Куйбышева до Красной

30.05.2019 09:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске запретят остановку и стоянку на Машерова от Куйбышева до Красной
shutterstock.com

Нововведение вводится в целях повышения безопасности дорожного движения, снижения количества маневров и перестроений, повышения пропускной способности.

Будет поэтапно введен запрет остановки и стоянки транспортных средств на проезжей части пр-та Машерова в районе пересечения с ул. Красной. 

Сейчас организована отдельная полоса для левого поворота с проспекта Машерова на ул. Красную в сторону площади Я. Коласа, а также организована дополнительная полоса для движения в прямом направлении через пересечение с ул. Красной по проспекту Машерова (со стороны пр-та Независимости). 

Также запрещена остановка и стоянка транспортных средств на проезжей части пр-та Машерова напротив дома №7 (за 70 метров до пересечения с ул. Красной при движении со стороны ул. Куйбышева). 

В Минске запретят остановку и стоянку на Машерова от Куйбышева до Красной
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О соответствующем решении сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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