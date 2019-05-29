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Редкий случай: ученые нашли древнейший косяк из почти не тронутых рыб
Источник материала: Tut.by
Американские и японские ученые в известняковой сланцевой плите обнаружили окаменелости рыб, которым около 50 миллионов лет. Об этом
Специалисты более подробно исследовали кусок известняковой плиты, который нашли на территории США. В ней обнаружились окаменелости 259 небольших рыб уже вымершего вида Erismatopterus levatus. Взрослая особь достигала в длину около 6,5 сантиметров и обитала во времена эоцена — геологической эпохи, начавшейся 56 и закончившейся 33 миллиона лет назад.
Скорее всего, в момент гибели эти рыбы двигались по речному мелководью, и на них обрушилась песчаная дюна. Таким образом получился своеобразный снимок косяка прямо во время движения.
Издание «Чердак»
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Скорее всего, в момент гибели эти рыбы двигались по речному мелководью, и на них обрушилась песчаная дюна.
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