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Редкий случай: ученые нашли древнейший косяк из почти не тронутых рыб

30.05.2019 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американские и японские ученые в известняковой сланцевой плите обнаружили окаменелости рыб, которым около 50 миллионов лет. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на публикацию в Proceedings of the Royal Society B.


Специалисты более подробно исследовали кусок известняковой плиты, который нашли на территории США. В ней обнаружились окаменелости 259 небольших рыб уже вымершего вида Erismatopterus levatus. Взрослая особь достигала в длину около 6,5 сантиметров и обитала во времена эоцена — геологической эпохи, начавшейся 56 и закончившейся 33 миллиона лет назад.

Скорее всего, в момент гибели эти рыбы двигались по речному мелководью, и на них обрушилась песчаная дюна. Таким образом получился своеобразный снимок косяка прямо во время движения.

Издание «Чердак» подчеркивает: структуру косяка можно описать при помощи правил притяжения и отталкивания, которыми описывается и логика строения современных косяков рыб. Форма древней стаи также оказалась похожа на косяки современных рыб: вытянутый овал с сильным сужением на «носу» и в «хвосте». Такая форма позволяет стае меньше страдать от нападений хищников, поскольку хищник нападает обычно спереди, где особей меньше.

 
 
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Скорее всего, в момент гибели эти рыбы двигались по речному мелководью, и на них обрушилась песчаная дюна.
 
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