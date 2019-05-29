Редкий случай: ученые нашли древнейший косяк из почти не тронутых рыб

Источник материала: Tut.by

Американские и японские ученые в известняковой сланцевой плите обнаружили окаменелости рыб, которым около 50 миллионов лет. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на публикацию в Proceedings of the Royal Society B.





Специалисты более подробно исследовали кусок известняковой плиты, который нашли на территории США. В ней обнаружились окаменелости 259 небольших рыб уже вымершего вида Erismatopterus levatus. Взрослая особь достигала в длину около 6,5 сантиметров и обитала во времена эоцена — геологической эпохи, начавшейся 56 и закончившейся 33 миллиона лет назад.

Скорее всего, в момент гибели эти рыбы двигались по речному мелководью, и на них обрушилась песчаная дюна. Таким образом получился своеобразный снимок косяка прямо во время движения.

Издание «Чердак» подчеркивает : структуру косяка можно описать при помощи правил притяжения и отталкивания, которыми описывается и логика строения современных косяков рыб. Форма древней стаи также оказалась похожа на косяки современных рыб: вытянутый овал с сильным сужением на «носу» и в «хвосте». Такая форма позволяет стае меньше страдать от нападений хищников, поскольку хищник нападает обычно спереди, где особей меньше.