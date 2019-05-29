ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аршавин - о выигрыше Сарри первого трофея: Всего лишь обыграл тренеришку

30.05.2019 10:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Челси» и его главного тренера Маурицио Сарри в Лиге Европы, сообщает «Чемпионат». В финале турнира «синие» со счетом 4:1 разгромили «Арсенал», который возглавляет Унаи Эмери.


Андрей Аршавин. Фото: ФК «Кайрат»

— Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл тренеришку, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» о выигрыше наставником «Челси» первого трофея в карьере.

Напомним, впервые «тренеришкой» Эмери назвал нынешний форвард «Зенита» Артем Дзюба во времена их совместного пребывания в «Спартаке». Тогда под руководством испанского специалиста красно-белые демонстрировали не лучшие результаты, и нападающий в одном из интервью назвал своего наставника этим словом.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.

Если со «Спартаком» у Унаи Эмери не сложилось, то с «Севильей» он трижды подряд выигрывал Лигу Европы (2014, 2015, 2016).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Челси» и его главного тренера Маурицио Сарри в Лиге Европы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске запретят остановку и стоянку на Машерова от Куйбышева до Красной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Новости Волковыска
Светлы шлях
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика