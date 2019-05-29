Аршавин - о выигрыше Сарри первого трофея: Всего лишь обыграл тренеришку

Источник материала: Tut.by

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал победу «Челси» и его главного тренера Маурицио Сарри в Лиге Европы, сообщает «Чемпионат» . В финале турнира «синие» со счетом 4:1 разгромили «Арсенал», который возглавляет Унаи Эмери.



Андрей Аршавин. Фото: ФК «Кайрат»

— Теперь никто не будет называть Сарри неудачником. С другой стороны, он всего лишь обыграл тренеришку, — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ» о выигрыше наставником «Челси» первого трофея в карьере.

Напомним, впервые «тренеришкой» Эмери назвал нынешний форвард «Зенита» Артем Дзюба во времена их совместного пребывания в «Спартаке». Тогда под руководством испанского специалиста красно-белые демонстрировали не лучшие результаты, и нападающий в одном из интервью назвал своего наставника этим словом.

Эмери возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2012 года.

Если со «Спартаком» у Унаи Эмери не сложилось, то с «Севильей» он трижды подряд выигрывал Лигу Европы (2014, 2015, 2016).