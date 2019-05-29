1 июня — Международный день защиты детей

Источник материала: Вороновская газета





В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

Отложите дела, посвятите себя ребятишкам! Отправьтесь всей семьей на прогулку, посетите увеселительные детские мероприятия, порадуйте их сладостями и подарками.

Создадим счастливое детство вместе!





