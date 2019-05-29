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1 июня — Международный день защиты детей

30.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

1 июня — Международный день защиты детей

В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

Отложите дела, посвятите себя ребятишкам! Отправьтесь всей семьей на прогулку, посетите увеселительные детские мероприятия, порадуйте их сладостями и подарками.

Создадим счастливое детство вместе!


1 июня — Международный день защиты детей

 
 
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В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник, это и напоминание обществу о необходимости...
 
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