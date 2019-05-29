|
1 июня — Международный день защиты детей
30.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
Отложите дела, посвятите себя ребятишкам! Отправьтесь всей семьей на прогулку, посетите увеселительные детские мероприятия, порадуйте их сладостями и подарками.
Создадим счастливое детство вместе!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день лета во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Это не только веселый праздник, это и напоминание обществу о необходимости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)