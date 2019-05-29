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С праздником последнего звонка! Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов.

30.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

С праздником последнего звонка! Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!

Последний звонок — это общий праздник для всех, радостный и одновременно немного грустный, волнительный, полный светлых надежд и ожиданий.

Весь учебный год ребята проявляли немалые старания в изучении школьных дисциплин, и теперь самое время порадоваться удивительным долгожданным каникулам. Последний звонок прозвучал для выпускников — позади незабываемые школьные годы. Искренне желаем, чтобы все ваши мечты сбылись, воплотились в реальность самые смелые планы. Верим, что вы станете высококлассными специалистами в своем деле, чтобы с удовольствием работать на благо родной Вороновщина и страны.

Этот долгий и нелегкий путь со своими детьми проходят родители, переживая с ними все невзгоды и радуясь победам. Оставайтесь им верной опорой и надежным плечом. Особые слова признательности за добросовестный труд  говорим учителям, отдающим частичку своей души детям.

Крепкого всем здоровья, больших успехов и благополучия!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
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Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! Последний звонок — это общий праздник для всех, радостный и одновременно немного грустный, волнительный, полный...
 
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