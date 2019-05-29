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С праздником последнего звонка! Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов.
30.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Последний звонок — это общий праздник для всех, радостный и одновременно немного грустный, волнительный, полный светлых надежд и ожиданий.
Весь учебный год ребята проявляли немалые старания в изучении школьных дисциплин, и теперь самое время порадоваться удивительным долгожданным каникулам. Последний звонок прозвучал для выпускников — позади незабываемые школьные годы. Искренне желаем, чтобы все ваши мечты сбылись, воплотились в реальность самые смелые планы. Верим, что вы станете высококлассными специалистами в своем деле, чтобы с удовольствием работать на благо родной Вороновщина и страны.
Этот долгий и нелегкий путь со своими детьми проходят родители, переживая с ними все невзгоды и радуясь победам. Оставайтесь им верной опорой и надежным плечом. Особые слова признательности за добросовестный труд говорим учителям, отдающим частичку своей души детям.
Крепкого всем здоровья, больших успехов и благополучия!
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
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С праздником последнего звонка! Поздравление Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов.
Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! Последний звонок — это общий праздник для всех, радостный и одновременно немного грустный, волнительный, полный...
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