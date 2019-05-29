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Последний звонок прозвенит для 6 тыс. одиннадцатиклассников Гродненской области
30.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Всего в мероприятиях поучаствуют свыше 112 тыс. школьников.
Последний звонок прозвенит сегодня для 6 тыс. одиннадцатиклассников Гродненской области, сообщили корреспонденту
Во всех районах пройдут мероприятия для выпускных классов. Последний звонок прозвенит для более чем 6 тыс. одиннадцатиклассников, около 10 тыс. мальчишек и девчонок заканчивают 9-й класс. Более 10% выпускников — свыше 660 человек — в этом году претендуют на медали.
«Линейки пройдут в торжественной атмосфере. В программу их проведения включены новые элементы. Так, школьникам предложили в честь 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков станцевать вальс победы. В некоторых школах в вальсе закружатся пары, одетые по моде 1940-х годов», — рассказали в главном управлении образования. Выпускники области также примут участие в республиканском празднике «Последний звонок», который пройдет в Орше.
С 1 июня для школьников начнется экзаменационная пора. А уже 8 июня в регионе пройдут выпускные вечера.
Торжественные линейки для учащихся 1-8-х классов в Гродненской области пройдут 31 мая. Всего в мероприятиях поучаствуют свыше 112 тыс. школьников.
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Всего в мероприятиях поучаствуют свыше 112 тыс. школьников. Последний звонок прозвенит сегодня для 6 тыс. одиннадцатиклассников Гродненской области, сообщили...
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