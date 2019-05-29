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Около 80% белорусских детей пользуются интернетом каждый день

30.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 80% белорусских детей пользуются интернетом каждый день

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 году, интернетом пользуются 91,9% детей в возрасте 6-17 лет, из них 79,1% — ежедневно. Такая информация размещена в статистическом обзоре к Международному дню защиты детей на сайте Белстата, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси дети являются активными интернет-пользователями. Большинство (90,7%) смотрят фильмы, слушают музыку, скачивают видео- и аудиозаписи, программы. Многие школьники (86,8%) тратят свободное время на компьютерные игры. В социальных сетях общаются 70,1% молодых людей. Для образования и поиска необходимой информации интернет используют 82% ребят, для отправки и получения электронной почты — 40,7%.

Всего по состоянию на 1 января 2019 года в Беларуси проживали свыше 1,86 млн детей. Из них в возрасте до 6 лет — 42,5%, 7-14 лет — 43,3%, 15-17 лет — 14,2%.

Что касается рождаемости, то в минувшем году на свет появились 94 тыс. малышей. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек: в 2018-м было 48 тыс. мальчиков и 46 тыс. девочек. Большинство детей были в семье первыми и вторыми.

Значительное внимание со стороны государства и общества уделяется детям, оставшимся без родительской опеки. На начало 2019 года из 18,1 тыс. детей-сирот в семьях воспитывалось 14,9 тыс. (82,3%), в детских интернатах — 3,2 тыс. (17,7%). Еще 557 ребят в прошлом году обрели новых родителей.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. В Беларуси охрана детства, защита прав и интересов детей — одно из приоритетных направлений деятельности государства.

https://www.belta.by/

 
 
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По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 году, интернетом пользуются 91,9% детей в возрасте 6-17 лет, из них 79,1% — ежедневно. Такая...
 
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