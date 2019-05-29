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Не рви, фотографируй! Как правильно снимать растения

30.05.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не рви, фотографируй! Как правильно снимать растения
shutterstock.com

Почему снимок плох?

Наверное, каждый садовод или просто любитель растений попадал в такое место, где растения покрывают землю сплошным цветущим ковром. Будь то подснежники, дикие тюльпаны или банальные одуванчики. Зрелище завораживающее и своим масштабом, и сочетанием окрасок. Возникает естественное желание сфотографировать этот пейзаж, чтобы сохранить его не только в памяти, но и показать потом всем друзьям и соседям. К сожалению, нередко выходит так, что бескрайнее поле, густо усеянное цветками, на снимке получается небольшой лужайкой с редкими цветными пятнышками (фото 1).


Не рви, фотографируй! Как правильно снимать растения
Фото 1. Фото: Из личного архива/ Сергей Светлов

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Проблема заключается в нашем мозгу. Он обрабатывает то изображение, которое мы видим, и акцентирует внимание прежде всего на интересующих нас объектах, в данном случае — на цветках. Иначе говоря, находясь на такой поляне, мы видим сначала цветы и уже потом всё остальное. А фотоаппарат, напротив, подобен зеркалу — он лишь фиксирует то изображение, которое попадает на его светочувствительную матрицу. Поэтому не надо пенять ни на зеркало, ни на «мыльницу» или телефон, а попытаться обмануть бесстрастный прибор и смоделировать изображение, которое нас удивит, восхитит и в конечном итоге порадует.

Мастер-класс

Фото можно сделать более эффектным — измените точку съёмки на более низкую (фото 2). В результате множество растений сольются в единую цветную полосу. Анализируя изображение, мозг делает вывод: «Цветков очень много». Теперь мы в деталях можем рассмотреть растения переднего плана. Наша фотография несёт двойную информацию — показывает и количество растений, и особенности каждого из них.


Не рви, фотографируй! Как правильно снимать растения
Фото 2. Фото: Из личного архива/ Сергей Светлов

В реальности подобную информацию мы получаем последовательно — сначала оглядываем живописную лужайку, потом наклоняемся, чтобы рассмотреть цветок. Как ни странно, но совместить эти два действия мозг не позволяет — либо мы восхищаемся бескрайним цветущим ковром, не замечая деталей, либо рассматриваем лепестки-чашелистики и полностью упускаем из виду остальную картинку.

 
 
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Научитесь профессионально фотографировать красивые цветущие растения. Иногда для этого достаточно просто изменить ракурс, приблизить камеру к объекту.
 
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