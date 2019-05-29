Не рви, фотографируй! Как правильно снимать растения

Источник материала: Аргументы и факты

Почему снимок плох?

Наверное, каждый садовод или просто любитель растений попадал в такое место, где растения покрывают землю сплошным цветущим ковром. Будь то подснежники, дикие тюльпаны или банальные одуванчики. Зрелище завораживающее и своим масштабом, и сочетанием окрасок. Возникает естественное желание сфотографировать этот пейзаж, чтобы сохранить его не только в памяти, но и показать потом всем друзьям и соседям. К сожалению, нередко выходит так, что бескрайнее поле, густо усеянное цветками, на снимке получается небольшой лужайкой с редкими цветными пятнышками (фото 1).

Мастер-класс

Фото можно сделать более эффектным — измените точку съёмки на более низкую (фото 2). В результате множество растений сольются в единую цветную полосу. Анализируя изображение, мозг делает вывод: «Цветков очень много». Теперь мы в деталях можем рассмотреть растения переднего плана. Наша фотография несёт двойную информацию — показывает и количество растений, и особенности каждого из них.

В реальности подобную информацию мы получаем последовательно — сначала оглядываем живописную лужайку, потом наклоняемся, чтобы рассмотреть цветок. Как ни странно, но совместить эти два действия мозг не позволяет — либо мы восхищаемся бескрайним цветущим ковром, не замечая деталей, либо рассматриваем лепестки-чашелистики и полностью упускаем из виду остальную картинку.