Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?

Источник материала: Аргументы и факты

Несуществующие сайты отелей

Несколько месяцев назад пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что в интернете появились сайты-дублеры страниц крымских отелей и пансионатов. Расчет у создателей этих ресурсов простой: желающий провести отпуск гражданин вобьет в поисковике запрос в духе «недорогой отель в Крыму» и, отсмотрев ряд вариантов, не подходящих по цене, доберется до мошеннического сайта, обрадуется выгодным условиям и переведет деньги.

При этом с первого взгляда ресурс за мошеннический и не примешь: здесь и нормальный дизайн, и группы в популярных социальных сетях, и даже страница с отзывами. Правда, почему-то даты публикации отзывов там не указаны.

Если перейти по ссылке в группу пансионата в социальной сети, можно обнаружить и приличное количество подписчиков, — более 2000 — и много фотографий. Но, если потратить немного времени и прокрутить новости паблика вниз, вы увидите, что создана страница совсем недавно. А у администратора группы всего-то три друга и три подписчика. Да и его аккаунт создан за несколько дней до появления паблика.

Один из постоянных гостей пансионата в местечке Канака Сергей Ш. опубликовал видео, где показывает, что на сайте аферистов есть онлайн-калькулятор, который выдает привлекательную стоимость проживания, в которую включено питание и даже алкоголь. Любопытно, что, по словам Сергея, в этом пансионате в принципе услуга с all inclusive никогда не предоставлялась.

Чтобы забронировать номер, нужно оставить свой номер телефона и адрес электронной почты, куда практически сразу приходит письмо с реквизитами якобы пансионата и рекомендацией оплатить счет в течение трех дней: можно переводом с банковской карты, можно в банковском отделении. Со стороны все вроде бы прозрачно, в конце концов, квитанция об оплате будет доказательством операции. Да, но только доказательством перевода средств не за проживание.

Перед тем как переводить деньги, посмотрите, куда вы их переводите. Сделать это можно, просто вбив в поисковике ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и ОГРН (основной государственный регистрационной номер) организации (в нашем случае — пансионата), которая этот счет вам выставила. Если перед вами реальный отель/пансионат, то и информацию о нем вы получите как об отеле/пансионате. А если это мошенники, то за их ИНН и ОГРН может стоять что угодно: строительные организации, фермерские хозяйства, парикмахерские и т. д. Да еще и наверняка в другом регионе.

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Купон от мошенников

В интернете полно липовых сайтов не только гостиниц или пансионатов, но, например и купонных сервисов, где можно купить скидку на все, что угодно: от занятий йогой до процедуры МРТ. Москвичка Людмила А. несколько лет назад приобретала такой купон на скидку в подмосковном отеле. Отдых и сэкономленная сумма ей понравились, и в прошлом году девушка решила найти купон на проживание в отеле в Сочи.

«На известных мне ресурсах ничего подходящего не находилось, и я вбила свой запрос в поисковике. Я увидела огромное количество купонных сайтов, предлагающих именно то, что мне нужно. За скидку в 50% на проживание в хорошей гостинице нужно было заплатить сервису, а он должен был прислать купон на мою почту. Но тут меня что-то смутило, и я решила связаться с самой гостиницей, узнать про эту акцию. Оказалось, что отель с этим сервисом не сотрудничает. Более того, в гостиницу уже приезжали люди с этими купонами и требовали скидку», — рассказывает Людмила.

Полуподвал

Наша читательница Анна М. покупала путевку в туристической фирме и до пункта назначения — греческого курорта Малия — все-таки доехала. Но разочаровалась, увидев номер, в который ее поселили: это было небольшое полуподвальное помещение. По словам девушки, в офисе турфирмы менеджер показывала ей совсем другие номера: просторные, с хорошей мебелью и свежим ремонтом. Такие комнаты в гостинице действительно были, но другой категории и за другие деньги. Номер Анны же попадал под категорию «промо»: самый дешевый и потому самый неудобный. Это было написано и в ее договоре с турфирмой, но путешественница не обратила на категорию номера внимания: была занята подготовкой к отпуску.

Анна пыталась договориться с работниками гостиницы о смене комнаты на более солидный вариант без комаров. Но все номера оказались заняты: был самый сезон. А в соседних отелях недельное проживание стоило столько, сколько девушка заплатила за полную путевку. Перед тем как подписать договор с турфирмой, она рекомендует внимательно изучить категории номеров в выбранной гостинице и по возможности держаться подальше от вариантов «промо».

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«Уютный контейнер с санузлом»

Но полуподвальный номер, пусть и с насекомыми, — это еще ничего по сравнению с жильем, которое снял в Амстердаме турист из Великобритании. На популярном ресурсе для краткосрочной аренды квартир/комнат/апартаментов Бен Спеллер нашел приемлемый по расположению и цене вариант: «уютную квартиру с санузлом». И всего за 125 долларов.

Но, когда молодой человек приехал в голландскую столицу, он не сразу нашел арендованное жилье: он проехал несколько кругов по кварталу в поисках того, что он рассчитывал увидеть (и где рассчитывал провести отпуск). Увидел он ... транспортный контейнер. Санузел там действительно был, а вот внутреннее «убранство» с фотографиями «уютной квартиры» не совпадало. Оставаться здесь Бен не захотел и нашел гостиницу, за которую заплатил 290 долларов. Но сервис, где британец нашел контейнер, к счастью, возместил эти расходы. А вот владельца «уютной квартиры с санузлом» ни Бену, ни работникам сервиса найти не удалось. Кстати, через несколько дней контейнер куда-то исчез.

Бену повезло, что сделку по аренде он заключил при посредничестве официального ресурса. Дело в том, что иногда арендодатели предлагают постояльцам перевести общение в мессенджер — якобы сервисы «душат» их огромными комиссиями — и обещают сделать скидку при переводе залога напрямую на карточку владельца жилья. Это огромный риск, ведь если вместо чистенькой квартиры вы откроете дверь в грязный сарай, никто не выплатит вам компенсацию.