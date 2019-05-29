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Что необходимо сделать самозанятому лицу, чтобы быть социально застрахованным

30.05.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 31.12.2018 физические лица, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности(самозанятые лица), получили право на добровольной основе участвовать в обеспечении своего пенсионного будущего.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66649.php

Что необходимо сделать самозанятому лицу, чтобы быть социально застрахованным

Для того, чтобы периоды работы в качестве самозанятого лица были включены в стаж работы для назначения пенсии, необходимо уплачивать обязательные страховые взносы (взносы) в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.

При изъявлении желания быть социально застрахованным, самозанятому лицу необходимо стать на учет в качестве плательщика взносов в районном отделе (секторе) Фонда по месту регистрации.

Для этого необходимо:

· Заполнить в районном отделе (секторе) Фонда заявление о постановке на учет, предъявив документ, удостоверяющий личность;

· Представить документ, подтверждающий уплату налога за осуществление деятельности.

Самозанятые лица уплачивают взносы со дня постановки их на учет за те периоды, в которых осуществляли свою деятельность. При этом периоды осуществления деятельности и суммы уплаченных взносов обязательно следует отразить в документах персонифицированного учёта по форме ПУ-3.

Сумма взносов составляет 29% от определяемого дохода, но не менее 29% от установленной минимальной заработной платы по республике.

В частности, за май 2019 года минимальная сумма взносов для самозанятых лиц составляет 95,70 рублей (330,00 руб. *29%).

Уплата взносов за 2019 год осуществляется в течение 2019 года, но не позднее 1 марта 2020 года.

Документы персонифицированного учета по форме ПУ-3 необходимо представить в органы Фонда не позднее 31 марта 2020 года.

Брестское областное управление
Фонда социальной защиты населения

 
 
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