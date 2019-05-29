|
Что необходимо сделать самозанятому лицу, чтобы быть социально застрахованным
30.05.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 31.12.2018 физические лица, осуществляющие деятельность, не относящуюся к предпринимательской деятельности(самозанятые лица), получили право на добровольной основе участвовать в обеспечении своего пенсионного будущего.
Для того, чтобы периоды работы в качестве самозанятого лица были включены в стаж работы для назначения пенсии, необходимо уплачивать обязательные страховые взносы (взносы) в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
При изъявлении желания быть социально застрахованным, самозанятому лицу необходимо стать на учет в качестве плательщика взносов в районном отделе (секторе) Фонда по месту регистрации.
Для этого необходимо:
· Заполнить в районном отделе (секторе) Фонда заявление о постановке на учет, предъявив
· Представить документ, подтверждающий уплату налога за осуществление деятельности.
Самозанятые лица уплачивают взносы со дня постановки их на учет за те периоды, в которых осуществляли свою деятельность. При этом периоды осуществления деятельности и суммы уплаченных взносов обязательно следует отразить в документах персонифицированного учёта по форме ПУ-3.
Сумма взносов составляет 29% от определяемого дохода, но не менее 29% от установленной минимальной заработной платы по республике.
В частности, за май 2019 года минимальная сумма взносов для самозанятых лиц составляет 95,70 рублей (330,00 руб. *29%).
Уплата взносов за 2019 год осуществляется в течение 2019 года, но не позднее 1 марта 2020 года.
Документы персонифицированного учета по форме ПУ-3 необходимо представить в органы Фонда не позднее 31 марта 2020 года.
Брестское областное управление
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2018 21.by