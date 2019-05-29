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В Брестском академическом театре драмы прошла премьера спектакля «Дорогое сокровище»

30.05.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 мая 2019 года в Брестском академическом театре драмы прошла премьера спектакля «Дорогое сокровище» по пьесе Франсиса Вебера, французского режиссера и сценариста, автора знакомого многим фильма «Игрушка» с великолепным Пьером Ришаром в главной роли.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66648.php

В Брестском академическом театре драмы прошла премьера спектакля «Дорогое сокровище»

Но вернемся в белорусский Брест. В интерьере дорогой квартиры французский безработный Франсуа Пиньон (Сергей Петкевич) мечтает о длинноногой фигуристой дизайнерше (Дарья Старосотникова), внимании бывших друзей и бросившей его жены.

Пьер присматривает за квартирой в ожидании возвращения своего миллиардера-крестного.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66648.php

В Брестском академическом театре драмы прошла премьера спектакля «Дорогое сокровище»

Налоговый инспектор, похожий на крысу в черной кожанке. Мастерски запущенный слух о тайных миллионных счетах Пиньона. Русская соседка сверху с потопом, самоваром и яблочными пирогами. Кружащиеся вокруг чужих виртуальных денег и их владельца жены, банкиры, подружки… А, вдруг, это правда? Каждому охота ухватить жирный кусок от несметных богатств не такого уж и простофили Пьера. У кого получится?

Хороший вечер в театре - мягкое кресло, дружный смех зрителей в ответ на смешные ситуации на сцене, цветы и аплодисменты.

 
Теги: Брест
 
 
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  29 мая 2019 года в Брестском академическом театре драмы прошла премьера спектакля «Дорогое сокровище» по пьесе Франсиса Вебера, французского режиссера и...
 
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