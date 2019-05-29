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Ленин был бы доволен. Возвращается ли Россия в социализм?

30.05.2019 10:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ленин был бы доволен. Возвращается ли Россия в социализм?
АиФ

В только что опубликованном докладе фонда «Петербургская политика» говорится, что 12 национальных проектов за прошедший год так и не стали «значимым фактором жизни страны». В заявленных направлениях развития – человеческий капитал, комфортная среда и экономический рост – сколько-нибудь заметных сдвигов не произошло. Оптимизма не добавляют и оценки экспертов Института комплексных стратегических исследований (­ИКСИ). По их мнению, обещанного прорыва ни в экономике, ни в социальной сфере ожидать не приходится. Хорошим результатом будет, если к 2023 году доходы населения вернутся к уровню 2013 года. Складывается впечатление, что последние годы страна просидела на печке.

Ленин был бы доволен. Возвращается ли Россия в социализм? Колбаса тонкой нарезки. Удастся ли убедить народ, что он счастлив?

О недовольстве ходом реа­лизации стратегии развития недавно заявил и В. Путин. Он назвал и главные, по его мнению, причины пробуксовки: засилье бюрократии, неразбериха с финансированием проектов, отставание законодательного обеспечения. Понимание того, что развитие страны столкнулось с бюро­кратической стеной, есть и в правительстве. Но понимание есть, а действий не наблюдается. Угроза премьер-министра Д. Медведева применить в отношении виновников торможения «регуляторную гильо­тину» прозвучала красиво, но заметного падения чиновничь­их голов пока не наблюдается. Громкие коррупционные скандалы и аресты последнего года, мне кажется, скорее производят впечатление отвлекающего манёвра, чем реальной борьбы с коррупцией и злоупотреблением властью. Подобное же впечатление производит и прозвучавшая из Кремля угроза «разобраться с плохими губернаторами». Возникает впечатление, что там ещё не решили, на кого повесить вину за «шестилетку стагнации». Оптимистические прогнозы о неминуемом росте экономики, звучащие время от времени из уст министров, не оправдываются.

Без иллюзий

Без ответа остаётся главный вопрос: почему деньги (а их, говорят, в стране видимо-невидимо) не идут в экономику, а, преодолевая все заслоны, утекают в заграничные деньгохранилища? Нет ответа и на вопрос, почему в стране не растёт предпринимательство, почему еле дышит средний и малый бизнес. В недавнем исследовании Сбербанка «Развитие малого и среднего бизнеса в России» утверждается, что причина «в слабой склонности россиян к предпринимательству» и «в особенностях национального характера». Странно слышать подобные оценки от учреждения, возглавляемого таким известным рыночником, как Герман Греф, который формировался как экономист в эпоху Егора Гайдара да ещё под научным руководством Анатолия Собчака. Но цифры из доклада Сбербанка вызывают тревогу: сегодня менее 3% граждан РФ старше 18 лет готовы идти в бизнес.

Ленин был бы доволен. Возвращается ли Россия в социализм? Кто ест в три горла? В России растёт социальное и материальное расслоение

Не следует испытывать иллюзий по поводу какой-то особой склонности других народов – американцев, немцев, англичан или китайцев – к ведению бизнеса. По утверждению специалистов по психологии бизнеса, деловой хваткой и склонностью к риску обладают лишь 5–6% людей. Но в России их почему-то в два раза меньше, чем в Китае, в 2,5 раза меньше, чем в странах Евросоюза, и в 3 раза меньше, чем в США.

Страшно, аж жуть

Директор Института соцполитики Высшей школы экономики Л. Овчарова говорит о том, что сегодня в России занятие бизнесом нельзя рассматривать как рациональное поведение человека. Слишком много рисков, опасностей и непредвиденных обстоя­тельств. Государственные мужи много говорят о «защите бизнеса», о «создании условий для инвестиций». А людям, даже склонным к риску, в российском бизнесе страшно, аж жуть. Правовая среда, состояние судебной системы, давление силовых и криминальных структур таковы, что смельчак, рискнувший открыть собст­венное дело, может чувствовать себя защищённым, лишь если сумел выстроить доверительные, родст­венные, политические или коррупционные отношения с властью.

Единственной защищённой ветвью бизнеса в России сегодня является крупный бизнес, находящийся в тесных отношениях с государством. Дети известных людей сегодня предпочитают идти не в бизнес, а в госкорпорации или в высшие чиновничьи сферы. И неслучайно свободный рынок и свободное предпринимательство, на которые страна сделала ставку в 1991 г., буквально на глазах отступают, уступая место госкапитализму.

Ленин был бы доволен. Возвращается ли Россия в социализм? Камни глупости. Почему власть не понимает свой народ?

Тревогу бьёт Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Государство уже не просто устанавливает правила, а пытается регулировать всю хозяйственную деятельность». Умирает конкуренция, падает мобильность экономики, растёт коррупция. Чем дальше от Москвы, тем сильнее за­силье чиновников. 

«Нет ни частного сектора, ни капиталистических отношений, а есть вассалы и князья – гос­аппарат, который вмешивается в частный бизнес» – такую оценку ситуации в регионах даёт глава ФАС Игорь Артемьев. Десять лет назад доля госсектора в экономике составляла 25%, к 2013 г. она превысила 40%. А сегодня, по ряду оценок, превышает 60%. Сбывается мечта коммунистов: капитализм отступает. Возвращается (пока, к счастью, ползком) социализм. Ленин был бы доволен.

Парадокс нынешней ситуа­ции в том, что народу «победное шествие социализма», похоже, даже нравится. Ему кажется, что чем больше социализма, тем больше денег и мяса. Информация об арестах и посадках бизнесменов воспринимается с восторгом. Многие почему-то быстро забыли, что у советского человека и деньги, и мясо кончились именно при социализме. А в 1991 г. кончилось и терпение.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 
 
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В прессе множатся тревожные оценки по поводу перспектив развития страны. Одна из причин тревоги в том, что национальные проекты, которые год назад были заявлены...
 
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