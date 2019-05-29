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Треть месячной нормы за три часа. МЧС рассказало о последствиях вчерашнего ливня
30.05.2019 10:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Сильная гроза и ливень привели к остановке транспорта, повреждению кровель зданий и автомобилей.
Порывы ветра при прохождении грозового фронта достигали 13 м/c. С с 15:00 до 18:00 выпало 18 мм осадков при среднемесячной норме 64 мм.
Зафиксирован 1 случай повреждения кровли здания в. Минске - по ул. Багратиона, 51, в результате порывов ветра повреждена кровля здания церкви «Гефсимания», принадлежащего религиозному объединению христиан веры евангельской.
В МЧС сообщили о 2 случаях разрушений дорожного покрытия в Воложинском районе и 11 случаях падения деревьев. 6 деревьев ветер повалил в Минске, 5 – в Витебской области. В результате повреждения получили 7 легковых автомобилей.
В Минске были подтоплены 5 участков дорог, в результате чего троллейбусы не ходили по 19 маршрутам.
Произошли также подмывы грунта и разрушения участков (15х30 м) асфальтной дороги Р-54 между д. Першаи и д. Скрундевщина и (10х20 м) асфальтной дороги в д. Першаи Воложинского района.
Пострадавших нет. Ведутся ремонтно-восстановительные работы.
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Сильная гроза и ливень привели к остановке транспорта, повреждению кровель зданий и автомобилей.
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