Человек, проспект, столица и союз государств

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Кто помнит золотое советское прошлое, тот помнит и такое выражение – «Человек и пароход Иван Федорович Крузенштерн». Пришло оно к нам из Простоквашино, а произнес его с благоговейным придыханием местный чиновник, до того не знавший никаких авторитетов – Почтальон Печкин. С тех пор мы все как один мило улыбаемся, только заслышим знакомое: «человек и пароход…» и вспоминаем любимый мультик.

Есть у данного выражения и более глубокие корни, хорошо известные людям постарше. Поэт-трибун Владимир Маяковский написал на смерть советского дипкурьера, убитого империалистическими агентами в поезде Москва-Рига, эстонца Теодора Нетте знаменитое стихотворение «Товарищу Нетте – пароходу и человеку», а в нем такие строки: «Здравствуй, Нетте! Как я рад, что ты живой дымной жизнью труб, канатов… Думал ли, что через год всего встречусь я с тобою – с пароходом».

В общем, эта фраза про переселение человеческих душ в материальные и обязательно работающие предметы. Или в добрые дела последующих поколений.

Нурсултану Назарбаеву, слава Богу, никуда переселяться не нужно, он пока еще жив-здоров, чего и вам желает, но вот его дух уже начинает переселяться в неодушевленные предметы. Причем масштаб последних растет в сказочной прогрессии. Посудите сами. Еще недавно – до 2017 года — был просто выдающийся и первый президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев. И хотя ему уже тогда присвоили почетные звания «Лидера нации» и «Народного героя» с вручением соответствующего ордена и Золотой звезды, все это еще не было материальным перевоплощением, а лишь духовным воздаянием политику и руководителю. А вот 30 ноября 2017 года такая материализация состоялась, и в ходе сессии маслихата города Алматы было принято решение о переименовании улицы Фурманова в проспект Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Потом, после его добровольного ухода с президентского поста в этом году, масштабы материализации многократно возросли, и целая столица Казахстана вдруг из Астаны превратилась в Нур-султан.

Воистину, Восток – дело тонкое. И не знающее границ. И вот теперь благодарность не только казахского народа, но и коллег президентов возвела Нурсултана Абишевича на недосягаемый уровень, с которого он может олицетворять даже не современный мегаполис, выстроенный с нуля посреди пустыни, и не только модернизирующийся Казахстан, но и целое межгосударственное объединение! Нурсултан Назарбаев был вчера назначен почетным председателем ЕАЭС. Высокие полномочия переданы Первому президенту Казахстана в рамках юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося в Нур-Султане в среду, 29 мая. «Не надо думать, что это какой-то подарок человеку, который вчера был президентом Казахстана, а сегодня ушел. Мы из него еще очень много сможем выжать положительного для нашего Союза», — сказал Александр Лукашенко о данном почетном назначении.

Так что у ЕАЭС, самого молодого и перспективного интеграционного проекта на планете, появился и свой первый аксакал. Так сказать, соединение опыта и дерзновенных планов.

Плюс забота о простых людях. Ибо на этом же саммите было принято очень важное для простых граждан Союза, где бы они ни жили и трудились, постановление. Отныне в счет трудового стажа любого жителя ЕАЭС пойдет его работа на территории любой страны Союза, – и из этого власти будут исходить при начислении пенсии. Так что работая на Союз, работаешь на себя!

На полях саммита в Нур-Султане состоялась и важная договоренность между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным: они поручат своим правительствам в сжатые сроки, до 21 июня, подготовить план по дальнейшей интенсификации взаимного сотрудничества Беларуси и России. Так сообщил пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков.

Так что у нашего интеграционного движения все хорошо.

…Чего не скажешь про западный блок. Там прошли выборы в наднациональный парламент – Европарламент, который напрямую избирают 500 миллионов европейцев. Нам до такого еще идти и идти, хотя совсем недавно мы были гораздо ближе, чем ныне объединенные европейцы. И тем не менее, в смысле политической интеграции они теперь для нас ориентир.

Одна беда: сами европейцы в своей интеграции сбились с ориентира. Цели объединения они, кажется, заменили на попытку ассимилировать в себя всех эмигрантов из Африки. Зачем это было сделано, одной Меркель известно, а она не бог, вот и напортачила. Теперь ЕС трясет. Главным итогом выборов в Европейский парламент стало то, что ведущие фракции, в последние десятилетия задававшие тон в политике Евросоюза – Европейская народная партия, включающая в себя консервативные силы стран Европы, а также Прогрессивный альянс социалистов и демократов утратили традиционное правящее большинство в Европарламенте. За их счет укрепили свои позиции евроскептики и «зеленые». Очевидно, что в Европарламенте произошла фрагментация европейского мейнстрима, и это сделает процесс формирования нового состава Еврокомиссии и одобрения долгим и сложным. «Я буду пытаться доказать своей работой и поступками, что верю в лучшее будущее, чем то, что для нас приготовили европейские бюрократы», – заявил евроскептик Маттео Сальвини, лидер партии «Лига Севера», министр внутренних дел Италии.

«Я знаю, что вы голосовали за нас не для того, чтобы мы комфортно расположились в Брюсселе, не для того, чтобы мы стали членами их клуба. Мы отправляемся в Брюссель, чтобы восстановить Евросоюз, вернуть ему его главные функции», – заявил Йорг Мойтен, лидер партии «Альтернатива для Германии».

Во Франции европейские выборы превратились в дуэль между правящей «Вперед, республика!» Эммануэля Макрона и главной оппозиционной силой — «Национальным объединением» Марин Ле Пен. Своеобразный референдум с переходом на личности — попытка понять, хотят ли французы евроинтеграции или наоборот, дистанцироваться от ЕС.

Французы выбрали второе. У Марин Ле Пен больше 23% голосов. По сути, она взяла реванш за поражение от Макрона во втором туре президентских выборов два года назад. Она хорошо подготовилась — партию переименовала, открестилась от наследия отца и привлекла молодежь. Ее список возглавил вчерашний студент, 23-летний Жордан Бардела.

«Французский народ этим вечером четко наказал и преподал унизительный урок президенту республики, который решил задействовать всю полноту власти в этой кампании. Президент превратил эти выборы в плебисцит. Он сам и его политика были отвергнуты», – заявил Бардела.

Итак, в Европейской интеграции наступают новые времена – все будут сражаться со всеми. Но главное, старая политическая кожа должна слезть с Европы, иначе той не выкарабкаться из кризиса.

Вадим ЕЛФИМОВ, «НК».