Как изменится безналичная система расчетов в ближайшем будущем?

Источник материала: Myfin



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Что такое система мгновенных платежей и как она работает

– С 1 июля 2019 года в Беларуси заработает система мгновенных платежей (СМП), которая позволит максимально быстро принимать, обрабатывать и проводить платежи в белорусских рублях в любое время дня и ночи, в том числе в выходные и праздничные дни.



Система мгновенных платежей – это инновационный банковский сервис, который предоставляет возможность совершения платежных операций с помощью каналов дистанционного банковского обслуживания в режиме времени, приближенного к реальному. – С 1 июля 2019 года в Беларуси заработает(СМП), которая позволит максимально быстро принимать, обрабатывать и проводить платежи в белорусских рублях в любое время дня и ночи, в том числе в выходные и праздничные дни.Система мгновенных платежей – это инновационный банковский сервис, который предоставляет возможность совершения платежных операций с помощью каналов дистанционного банковского обслуживания в режиме времени, приближенного к реальному.

Чтобы обеспечить бесперебойный процесс проведения мгновенных платежей, банки будут обязаны резервировать денежные средства на корреспондентском счете в объеме, который может понадобиться для проведения расчетов по мгновенным платежам, в том числе в ночное время, а также в выходные и праздничные дни.

Грядущие усовершенствования в системе безналичных банковских платежей послужили причиной внесения изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 года № 66, которые вводят нормы и регламентируют осуществление безналичных расчетов посредством системы мгновенных платежей в период до 01 января 2020 года.