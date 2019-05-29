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Как изменится безналичная система расчетов в ближайшем будущем?
Источник материала: Myfin
Что такое система мгновенных платежей и как она работает
– С 1 июля 2019 года в Беларуси заработает
Система мгновенных платежей – это инновационный банковский сервис, который предоставляет возможность совершения платежных операций с помощью каналов дистанционного банковского обслуживания в режиме времени, приближенного к реальному.
Чтобы обеспечить бесперебойный процесс проведения мгновенных платежей, банки будут обязаны резервировать денежные средства на корреспондентском счете в объеме, который может понадобиться для проведения расчетов по мгновенным платежам, в том числе в ночное время, а также в выходные и праздничные дни.
Грядущие усовершенствования в системе безналичных банковских платежей послужили причиной внесения изменений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 года № 66, которые вводят нормы и регламентируют осуществление безналичных расчетов посредством системы мгновенных платежей в период до 01 января 2020 года.
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