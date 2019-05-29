ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

20 лет со дня трагедии на Немиге

30.05.2019 10:44 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В подземном переходе станции минского метро «Немига» 30 мая 1999 года погибли 53 человека.

Трагедия случилась 20 лет назад, когда с праздника пива у Дворца спорта возвращалось более 2 тысяч человек. В основном это были молодые люди 14-20 лет.Внезапно началась гроза, и люди устремились к метро. Возникла паника, давка, люди падали, по ним шли другие.

Причиной смерти большинства погибших стала асфиксия, травмы получили более ста человек. Работники милиции пытались перекрыть движение и пускать на станцию по очереди, однако разгоряченная молодежь продолжала рваться внутрь. По тем, кто упал, поскользнувшись на мокрых ступеньках, тут же пробегала толпа. 

Родственники погибших неоднократно подавали судебные иски на городские власти, милицию, пивзавод «Оливария», радиостанцию «Мир» и ООО «Класс-клуб ДК», которые в тот день отвечали за организацию и обеспечение порядка на массовом мероприятии. Эти иски отклонялись судами разных инстанций, пишут Naviny.by.

30 мая 2002 года на месте трагедии установили мемориал «Розы» - стилизованные ступени, на которых разбросаны 53 металлических цветка, символизирующих погибших. Слева от них - маленькая часовня с православным крестом и металлической плитой, на которой высечены имена всех погибших.

Еще один памятник, посвященный жертвам трагедии на Немиге, - бронзовая «Девочка с зонтиком» - установлен известным скульптором Владимиром Жбановым в Михайловском сквере возле Привокзальной площади.

Сегодня в 09:00 в минском Свято-Духовом кафедральном соборе начнется богослужение по погибшим, затем - крестный ход к месту трагедии и возложение цветов.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В подземном переходе станции минского метро «Немига» 30 мая 1999 года погибли 53 человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларус запустил сервис шеринга знаний, на котором вы можете заработать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика