20 лет со дня трагедии на Немиге

В подземном переходе станции минского метро «Немига» 30 мая 1999 года погибли 53 человека.

Трагедия случилась 20 лет назад, когда с праздника пива у Дворца спорта возвращалось более 2 тысяч человек. В основном это были молодые люди 14-20 лет.Внезапно началась гроза, и люди устремились к метро. Возникла паника, давка, люди падали, по ним шли другие.

Причиной смерти большинства погибших стала асфиксия, травмы получили более ста человек. Работники милиции пытались перекрыть движение и пускать на станцию по очереди, однако разгоряченная молодежь продолжала рваться внутрь. По тем, кто упал, поскользнувшись на мокрых ступеньках, тут же пробегала толпа.

Родственники погибших неоднократно подавали судебные иски на городские власти, милицию, пивзавод «Оливария», радиостанцию «Мир» и ООО «Класс-клуб ДК», которые в тот день отвечали за организацию и обеспечение порядка на массовом мероприятии. Эти иски отклонялись судами разных инстанций, пишут Naviny.by .

30 мая 2002 года на месте трагедии установили мемориал «Розы» - стилизованные ступени, на которых разбросаны 53 металлических цветка, символизирующих погибших. Слева от них - маленькая часовня с православным крестом и металлической плитой, на которой высечены имена всех погибших.

Еще один памятник, посвященный жертвам трагедии на Немиге, - бронзовая «Девочка с зонтиком» - установлен известным скульптором Владимиром Жбановым в Михайловском сквере возле Привокзальной площади.

Сегодня в 09:00 в минском Свято-Духовом кафедральном соборе начнется богослужение по погибшим, затем - крестный ход к месту трагедии и возложение цветов.