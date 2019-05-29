|
Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле по случаю окончания учебного года организовали необычный фестиваль: пираты, музыка, танцы и, конечно, сладкие призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почти 2000 детей провели последний день учебного года на набережной реки Сож в компании сказочных героев и профессиональных артистов. Организаторы праздника еще раз напомнили детям и их родителям, что лето – это время радости и веселья. Время отдохнуть и набраться сил на весь год.
Я буду летом учить алфавит, чтоб хорошо знать все и помогать деду.
Я буду летом помогать папе строить дом.
Летом я буду хорошо учиться писать, читать и ходить на речку.
Елена Фролова, соорганизатор фестиваля:
Фестиваль детства лишь первое из запланированных на лето детских мероприятий на гомельской набережной. Следующее пройдет уже в ближайшую субботу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомеле по случаю окончания учебного года организовали необычный фестиваль: пираты, музыка, танцы и, конечно, сладкие призы, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)