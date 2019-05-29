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Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей

30.05.2019 10:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле по случаю окончания учебного года организовали необычный фестиваль: пираты, музыка, танцы и, конечно, сладкие призы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей

Почти 2000 детей провели последний день учебного года на набережной реки Сож в компании сказочных героев и профессиональных артистов. Организаторы праздника еще раз напомнили детям и их родителям, что лето – это время радости и веселья. Время отдохнуть и набраться сил на весь год.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей

Я буду летом учить алфавит, чтоб хорошо знать все и помогать деду.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей

Я буду летом помогать папе строить дом.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей

Летом я буду хорошо учиться писать, читать и ходить на речку.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей

Елена Фролова, соорганизатор фестиваля:
Идея в том, чтобы оторвать наших детей от телевизоров и мобильных телефонов. Привести их в парк, на воздух, провести с ними какие-то интерактивные игры, научить их дружить, общаться, объединить их. Показать, как прекрасна жизнь.

Пираты, музыка и танцы: на гомельской набережной началась серия детских фестивалей

Фестиваль детства лишь первое из запланированных на лето детских мероприятий на гомельской набережной. Следующее пройдет уже в ближайшую субботу.

Люди в материале: Елена Фролова
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле по случаю окончания учебного года организовали необычный фестиваль: пираты, музыка, танцы и, конечно, сладкие призы, сообщили в программе...
 
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