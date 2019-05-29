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В Каменецком районе найдена пропавшая 92-летняя пенсионерка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 29 мая примерно в полдевятого утра спасателям сообщили о пропавшей неподалёку от деревни Мачулище Каменецкого района пенсионерке.
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Около половины десятого вечера в среду сотрудники МЧС нашли пенсионерку в бессознательном состоянии в поле на берегу мелиоративного канала на расстоянии 3 км от д. Токари.
Гражданке была оказана неотложная медпомощь, после чего женщина была доставлена в реанимацию.
Весной 2019 года в лесу в Пуховичском районе заблудилась школьница.
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Новости Беларуси. 29 мая примерно в полдевятого утра спасателям сообщили о пропавшей неподалёку от деревни Мачулище Каменецкого района пенсионерке. По...
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