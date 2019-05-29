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В Орше 30 мая пройдёт республиканский «Последний звонок»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Орша встречает лучших выпускников страны. В молодежной столице Беларуси 30 мая пройдет республиканский «Последний звонок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главной площадкой станет ледовая арена, где соберутся практически 2000 ребят со всей Беларуси. Лучшие выпускники и учителя получат награды. После гостей праздника ожидает концерт с участием звезд белорусской эстрады.
Кстати, телевизионную картинку концерта обеспечивает команда телеканала СТВ.
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Новости Беларуси. Орша встречает лучших выпускников страны. В молодежной столице Беларуси 30 мая пройдет республиканский «Последний звонок», сообщили в программе...
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