История и судьбы. 100 лет со дня образования БССР

Источник материала: Аргументы и факты

К концу 1930-х годов в СССР сложилась и укрепилась ВКП(б) – новая общественно-политическая структура, которая подчинила себе все звенья государственного управления. Филиал этой структуры в БССР – Коммунистическая партия (большевиков) Белоруссии - обладал определенной долей самостоятельности и ответственности в решении вопросов развития общества, но в целом принимал или выполнял решения, продиктованные интересами Москвы. Именно ответственных секретарей ее ЦБ и первых секретарей ее ЦК называли в то время «хозяевами» Белоруссии.





К концу 1930-х годов в СССР сложилась и укрепилась ВКП(б). Фото: Фото из открытых источников

До сих пор в различных изданиях, школьных и вузовских учебниках, в монографиях ученых-историков не названы имена всех ответственных секретарей Центрального бюро КП(б)Б и первых секретарей ЦК КП(б)Б. Особенно редко упоминаются ответственный секретарь ЦБ КП(б)Б Ефим Борисович Генкин, первые секретари ЦК КП(б)Б Данила Иванович Волкович и Яков Аркадьевич Яковлев.

Мало кому известно, что в злополучном 1937 году в БССР были пятеро первых секретарей ЦК КП(б)Б. Это Николай Гикало, Данила Волкович, Василий Шарангович (на фото), Яков Яковлев и Алексей Волков. Сложился стереотип, что первым белорусом в должности первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии был Василий Фомич Шарангович (с 14 марта 1937 года до 27 июля 1937 года). Новые архивные документы свидетельствуют, что первым белорусом на этом ответственном посту был Данила Иванович Волкович. До этого было только известно, что он являлся 2-м секретарем ЦК КП(б)Б и Председателем СНК БССР.



Николай Гикало (справа) получил высшее партийное образование. Фото: Фото из открытых источников

Данила Волкович фактически возглавлял нашу республику чуть больше чем полтора месяца. Но в нашей истории был и более короткий срок правления – всего 15 дней: с 27 июля до 11 августа того же 1937 года первым секретарем ЦК компартии Белоруссии был Яков Яковлев. Впрочем, его даже не успели утвердить, он лишь исполнял обязанности. Ни в одной его биографической справке этого факта нет.

Из всех глав правительств БССР самым влиятельным оказался Николай Матвеевич Голодед (на фото), который занимал этот пост в 1927-1937 годах. О политическом весе этой фигуры говорит, например, тот факт, что именно он в 1932 году добился смены тогдашнего первого секретаря ЦК КП(б)Б Константина Гея.

Серьезная борьба за власть и влияние в Белорусской ССР происходила в 1947-1948 годах между первым секретарем ЦК КП(б)Б Николаем Гусаровым и Председателем СНК БССР Пантелеймоном Пономаренко.

Самым молодым руководителем Компартии Белоруссии был 24-летний Ефим Генкин, а самым старшим - Ефрем Соколов. Когда его в 1987 году избрали первым секретарем ЦК КПБ, Ефрему Евсеевичу был 61 год.

Тихон Киселев, Ефрем Соколов и Анатолий Малофеев имели по два образования - высшее гражданское и высшее партийное. Высшее гражданское имели также Александр Мясников, Александр Асаткин-Владимирский, Пантелеймон Пономаренко, Петр Машеров, Николай Слюньков. У Николая Патоличева было высшее военное образование, а у Николая Гикало и Кирилла Мазурова - высшее партийное. В гражданских вузах учились Викентий Мицкевич-Капсукас, Ефим Генкин, Александр Криницкий, Ян Гамарник, Яков Яковлев, Николай Гусаров. Вильгельм Кнорин окончил учительскую семинарию. Правда, значительно позже - в 1935 году - он стал доктором исторических наук...

К сожалению, нет точных данных об образовании Вацлава Богуцкого, Константина Гея, Данилы Волковича, Василия Шаранговича, Алексея Волкова. Скорее всего, оно было средним или неоконченным средним.

Из 23 руководителей Компартии Беларуси только восемь (Александр Мясников, Ефим Генкин, Александр Криницкий, Ян Гамарник, Константин Гей, Николай Гикало, Яков Яковлев, Анатолий Малофеев) родились в городах и двое (Вацлав Богуцкий и Николай Слюньков) - в местечках. Остальные 13 человек родились в сельской местности.

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СОВМЕЩЕНИЯ И ОПЫТ

Особая тема - совмещение руководящих постов в нашей республике. На первом месте здесь стоит Александр Федорович Мясников, который в начале 1919 года сумел совместить все три руководящих поста. Такой пример единичен. В 1920-1924 годах другой Александр - Александр Григорьевич Червяков - совместил два поста в республике и один – в СССР. Он был Председателем ЦИК БССР и Председателем СНК БССР. Кроме того, в 1922-1937 годах Червяков был одним из Председателей ЦИК СССР.

Третьим «совместителем» стал Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко (на фото). В 1944-1947 годах он совмещал посты первого секретаря ЦК КП(б)Б и главы правительства БССР.

В истории БССР нередки случаи, когда одни и те же люди в разные годы занимали разные руководящие посты в республике (точнее, в «тройке» - первые секретари ЦК, Председатели ЦИК и Президиума Верховного Совета, Председатели СНК и Совмина БССР). Так, К. Мазуров в 1953-1956 годах возглавлял правительство республики, а в 1956-1965 годах был первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Такой же путь прошел Т. Киселев. В 1959-1978 годах он занимал пост Председателя Совета Министров БССР, а в 1980-1983 годах являлся первым секретарем ЦК КПБ.

Из 23 руководителей Центрального бюро и первых секретарей ЦК Компартии Беларуси учителями были трое: Вильгельм Кнорин, Пётр Машеров и Тихон Киселёв. Из 13 Председателей ЦИК, Президиума Верховного Совета, Верховного Совета БССР учителями, преподавателями являлись также трое. Это Александр Червяков, Николай Дементей и Станислав Шушкевич. Из 20 глав правительства БССР учителями, преподавателями были четверо: Александр Червяков, Афанасий Ковалёв, Тихон Киселёв и Александр Аксёнов.

КСТАТИ Трудно поверить, но в истории КПБ был один случай, когда ЦК Компартии Белоруссии не подчинился ЦК КПСС, точнее, высшему руководству КПСС в Москве. Это произошло после смерти Сталина - в июне 1953 года. Тогда Берия обвинил руководство партийной организации Белоруссии в неправильном подборе и расстановке кадров, в искажении ленинской национальной политики, в крупных ошибках в национальном вопросе и руководстве сельским хозяйством. На этом основании предлагалось провести пленум ЦК КПБ, раскритиковать работу первого секретаря Николая Патоличева и поддержать решение об его освобождении. В этом же месяце Берия был арестован по обвинению в измене Родине, а в декабре 1953 года расстрелян.

АКСАКАЛЫ ВЛАСТИ

Кто из деятелей БССР больше всего времени находился на руководящих постах? Это Тихон Яковлевич Киселев (на фото), который 19 лет возглавлял правительство республики и более двух лет был первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. На втором месте стоит Василий Иванович Козлов, который 19 лет был Председателем Президиума Верховного Совета БССР. Третье место по праву принадлежит Александру Григорьевичу Червякову, который почти 17 лет возглавлял ЦИК БССР. На четвертом месте - Петр Миронович Машеров, который возглавлял партийную организацию Белоруссии 15 с половиной лет.

НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ

АиФ-ФАКТ За 1919-1991 год КПБ возглавляли 23 человека девяти национальностей, в том числе 8 белорусов (Волкович, Шарангович, Мазуров, Машеров, Киселев, Слюньков, Соколов, Малофеев), 6 русских (Асаткин-Владимирский, Криницкий, Гикало, Волков, Патоличев, Гусаров), 3 еврея (Генкин, Гамарник, Яковлев), один армянин (Мясников), один литовец (Мицкевич-Капсукас), один латыш (Кнорин), один поляк (Богуцкий), один немец (Гей), один украинец (Пономаренко).

Три представителя высшего руководства Белорусской ССР во время работы на своих ответственных постах были генералами. Это генерал-лейтенант, первый секретарь ЦК КП(б)Б и Председатель СНК (СМ) БССР Пантелеймон Пономаренко, генерал-майор, Председатель Президиума Верховного Совета республики Василий Козлов и генерал-майор, Председатель Совета Министров БССР Алексей Клещев.

Наибольшего карьерного роста в дальнейшей работе добились Пантелеймон Пономаренко, Кирилл Мазуров, Николай Слюньков и Анатолий Малофеев. Все они стали членами Президиума ЦК КПСС, Политбюро ЦК КПСС. Кроме того, Пономаренко и Слюньков стали секретарями ЦК КПСС, а Мазуров - первым заместителем Председателя Совета Министров СССР. Тихон Киселев в 1978-1980 годах работал заместителем Председателя Совета Министров СССР. Николай Патоличев стал министром внешней торговли СССР. Ян Гамарник был назначен на ответственный пост начальника Политического управления Красной Армии, первого заместителя наркома обороны СССР. Александр Криницкий возглавил один из ведущих отделов ЦК ВКП(б) – агитационно-пропагандистский.

ТРАГИЧЕСКАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

К большому сожалению, значительная часть руководства БССР в 1920-1930-е годы стали жертвами массовых политических репрессий. Из 23 ответственных секретарей ЦБ, первых секретарей ЦК КП(б)Б были убиты 11 (Генкин, Кнорин (на фото), Богуцкий, Асаткин-Владимирский, Криницкий, Гамарник, Гей, Гикало, Волкович, Шарангович, Яковлев). Кроме того, Мясников трагически погиб в результате авиакатастрофы, а Машеров - автокатастрофы. До сих пор не известны обстоятельства смерти Волкова.

Из 12 Председателей ЦИК и Президиума Верховного Совета БССР жертвами репрессий стали 3 человека (Циховский, Червяков и Стакун). Кроме того, во время автокатастрофы погиб Федор Сурганов (на фото).

Из 19 глав правительства БССР во время политических репрессий погибли 5 (Жилунович, Червяков, Адамович, Голодед, Волкович). А. Ф. Ковалев тоже был репрессирован, но чудом остался жив.

ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ

Один из разделов книги мемуаров бывшего главы правительства БССР и республики Беларусь В. Ф. Кебича «Искушение властью: из жизни премьер-министра» (2008 г.) носит название «Белоруссии везло на руководителей». В нем есть такие строки: «Не берусь судить о первых послереволюционных годах, но начиная со второй половины 20-х годов руководителями Белоруссии были достойные люди. В разное время первыми секретарями ЦК КПБ избирались Кнорин, Гамарник, Гикало, Шарангович – их имена можно встретить сегодня в названиях улиц… После гибели Петра Машерова ЦК Компартии Белоруссии возглавляли Тихон Киселев, Николай Слюньков, Ефрем Соколов, Анатолий Малофеев. Правительством в разное время руководили Александр Аксенов, Владимир Бровиков, Михаил Ковалев. У каждого из них были свои сильные и слабые стороны. Но все они были государственными деятелями крупного масштаба, истинными патриотами своей родины, глубоко знавшими душу белорусского народа. Благодаря им и по темпам экономического развития, и по уровню жизни населения Белоруссия всегда шла в авангарде советских республик…»

ЗАКАТ СССР

В конце 1980-х годов руководство БССР во главе с ЦК КПБ постепенно теряло нити управления нашей республикой. Пожалуй, этот процесс начался после Чернобыльской катастрофы 1986 года, когда руководство СССР и БССР попыталось скрыть истинные причины аварии. Только через три года – в июле 1989 года Верховный Совет БССР признал всю территорию Белоруссии зоной экологического бедствия и принял Государственную программу преодоления последствий. Провал выступления Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) 21 августа 1991 года привел к тому, что правительства и Верховные Советы союзных республик окончательно взяли курс на независимость. Внеочередная сессия Верховного Совета БССР 25-26 августа 1991 года приняла Закон «О придании статуса конституционного закона Декларации Верховного Совета БССР о государственном суверенитете Белорусской Советской Социалистической Республики».



Станислав Шушкевич поставил свою подпись под Постановлением «О временной приостановке деятельности КПСС-КПБ на территории Белоруссии». Фото: Фото из открытых источников

Станислав Шушкевич 25 августа 1991 года от имени Верховного Совета республики поставил свою подпись под Постановлением «О временной приостановке деятельности КПСС-КПБ на территории Белоруссии». Фактически это означало запрещение КПБ и законодательное отстранение ее от власти, которая перешла в руки Верховного Совета Белоруссии. 19 сентября 1991 года высший законодательный орган БССР принял Закон о переименовании Белорусской ССР в Республику Беларусь.

Эмануил Иоффе, доктор исторических наук, профессор