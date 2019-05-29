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Имейте ввиду: БЖД не будет продавать билеты онлайн в ночь с 1 на 2 июня
Источник материала: Партизан
В связи с проведением плановых технических работ в период с 22 ч. 00 мин. 01.06.2019 до 12 ч. 00 мин. 02.06.2019 продажа и возврат билетов на сайте
В это время будет возможна покупка билетов только оффлайн, то есть в билетных кассах Белорусской железной дороги.
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В связи с проведением плановых технических работ в период с 22 ч. 00 мин. 01.06.2019 до 12 ч. 00 мин. 02.06.2019 продажа и возврат билетов на сайте БЖД будут закрыты.
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