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Апокалипсис местного масштаба: на Воложинщине смыло дорогу
Источник материала: Партизан
На трассе P-54 в двух километрах от деревни Першаи Воложинского района из-за сильного ливня размыло дорогу.
29 мая на автодороге Р-54 Першаи — Ивенец из-за сильного дождя произошел размыв грунта, как результат — образовалась огромная промоина, которая привела к провалу асфальтовой дороги.
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На трассе P-54 в двух километрах от деревни Першаи Воложинского района из-за сильного ливня размыло дорогу.
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