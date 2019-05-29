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Апокалипсис местного масштаба: на Воложинщине смыло дорогу

30.05.2019 10:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На трассе P-54 в двух километрах от деревни Першаи Воложинского района из-за сильного ливня размыло дорогу.

29 мая на автодороге Р-54 Першаи — Ивенец из-за сильного дождя произошел размыв грунта, как результат — образовалась огромная промоина, которая привела к провалу асфальтовой дороги.

 

 
 
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На трассе P-54 в двух километрах от деревни Першаи Воложинского района из-за сильного ливня размыло дорогу.
 
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