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Смерч над Минском попал на видеокамеры
Источник материала: Партизан
Сейчас уже понятно, что над улицей Менделеева и Запорожской площадью властвовал не просто сильный ветер, а самый настоящий смерч — воронку заметил и снял на видео наш читатель Николай. Так что крыша с частного дома слетела по уважительной причине. Хотя вряд ли это оправдание для кровельщиков, выполнявших работы. Думается, в ближайшее время их ждет серьезный разговор.
Сейчас уже понятно, что над улицей Менделеева и Запорожской площадью властвовал не просто сильный ветер, а самый настоящий смерч — воронку заметил и снял на видео наш читатель Николай. Так что крыша с частного дома слетела по уважительной причине.
Хотя вряд ли это оправдание для кровельщиков, выполнявших работы. Думается, в ближайшее время их ждет серьезный разговор.
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Сейчас уже понятно, что над улицей Менделеева и Запорожской площадью властвовал не просто сильный ветер, а самый настоящий смерч — воронку заметил и снял на видео...
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