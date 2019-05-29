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Даже лошади поплыли. Кореличский район затопил сильный дождь

30.05.2019 09:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На среду, 29 мая, синоптики объявили оранжевый уровень опасности: грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В отдельных районах град. Около Кореличей выпало столько осадков, что сильно затопило поля и подворья. На четверг, кстати, тоже обещают непогоду.
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Фотографии последствий стихии прислали читатели TUT.BY. Поля залило так, что плавали даже лошади.


 
 
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На среду, 29 мая, синоптики объявили оранжевый уровень опасности: грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15−20 м/с. В отдельных районах...
 
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