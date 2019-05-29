«Белавиа» начала выполнять рейсы «Минск-Таллин-Минск»

Источник материала: Ежедневник



фото: aviasales.ru

Новый рейс будет регулярным. Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю.

Согласно расписанию, рейсы в Таллин из Национального аэропорта «Минск» будут осуществляться в 08.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери.

Обратный рейс из Таллина планируется с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17.45 по вторникам и субботам с прилетом в минский аэропорт.

Время для всех аэропортов указано местное.

Время в пути составит 1 час 15 минут. Полеты планируется выполнять на авиалайнере Embraer-175 пассажировместимостью 76 мест.