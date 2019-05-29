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«Белавиа» начала выполнять рейсы «Минск-Таллин-Минск»
30.05.2019 11:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: aviasales.ru
Новый рейс будет регулярным. Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю.
Согласно расписанию, рейсы в Таллин из Национального аэропорта «Минск» будут осуществляться в 08.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери.
Обратный рейс из Таллина планируется с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17.45 по вторникам и субботам с прилетом в минский аэропорт.
Время для всех аэропортов указано местное.
Время в пути составит 1 час 15 минут. Полеты планируется выполнять на авиалайнере Embraer-175 пассажировместимостью 76 мест.
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Новый рейс будет регулярным. Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю.
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