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«Белавиа» начала выполнять рейсы «Минск-Таллин-Минск»

30.05.2019 11:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Белавиа» начала выполнять рейсы «Минск-Таллин-Минск»

фото: aviasales.ru

Новый рейс будет регулярным. Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю.

Согласно расписанию, рейсы в Таллин из Национального аэропорта «Минск» будут осуществляться в 08.50 по понедельникам, четвергам и в 15.50 по вторникам и субботам с прибытием в Международный аэропорт Таллин имени Леннарта Мери.

Обратный рейс из Таллина планируется с вылетом в 10.45 по понедельникам, четвергам и в 17.45 по вторникам и субботам с прилетом в минский аэропорт.

Время для всех аэропортов указано местное.

Время в пути составит 1 час 15 минут. Полеты планируется выполнять на авиалайнере Embraer-175 пассажировместимостью 76 мест.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый рейс будет регулярным. Полеты будут осуществляться 4 раза в неделю.
 
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