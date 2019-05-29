«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли, Тарасенко близок к рекорду

Источник материала: Tut.by

Хоккеисты «Сент-Луиса» обыграли в гостях «Бостон» и сравняли счет в финальной серии Кубка Стэнли по итогам двух поединков.



Фото: nhl.com

«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 — Койл (Дебраск, Пастрняк, 4.44, в большинстве), 1:1 — Бортуццо (Бозак, Гуннарссон, 9.37), 2:1 — Нурдстрём (Курали, 10.17), 2:2 — Тарасенко (Шварц, 14.55), 2:3 — Гуннарссон (О'Райлли, Сундквист, 63.51, 6 на 5).

Броски: 23−37 (8−10, 6−14, 9−9, 0−4).

Силовые приемы: 31−50.

Штраф: 6−10.

Вратари: Ряск (91,9% отраженных бросков) — Биннингтон (91,3% отраженных бросков).

Три звезды: Гуннарссон, Тарасенко, Нурдстрём.

В основное время все 4 шайбы были заброшены в первом периоде.

Дело дошло до овертайма, где победу «блюзменам» принес шведский защитник Карл Гуннарссон. Он отличился, когда у «Бостона» был отложенный штраф и «Сент-Луис» снял вратаря и выпустил на площадку шестого полевого игрока. Это первый в карьере гол Гуннарссона в Кубках Стэнли.

Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко забросил в нынешнем розыгрыше плей-офф уже 10-ю шайбу. Он продлил свою серию с набранными очками в плей-офф до 8 игр.

Кроме того, Тарасенко близок к повторению клубного рекорда. Он забивает уже в 4 кряду матчах Кубка Стэнли. Более длительные голевые серии в плей-офф в истории «Сент-Луиса» были только у Фила Роберто (в 1972 году) и Джо Маллена (в 1982-м).

Всего у Владимира Тарасенко в нынешнем Кубке Стэнли уже 15 (10+5) бомбардирских баллов в 21 матче. Он второй бомбардир команды вслед за Джейденом Шварцем, в активе которого 18 (12+6) очков в 21 игре.

Теперь команды переезжают в Сент-Луис.

Ход финальной серии Кубка Стэнли (до 4 побед):

«Бостон» — «Сент-Луис» — 1:1 (4:2, 2:3 ОТ).

Следующие матчи пройдут 1 и 3 июня в Сент-Луисе, 6 июня в Бостоне и, если потребуется, 9 июня в Сент-Луисе, 12 июня в Бостоне.