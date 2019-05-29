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«Мыло есть? А веревка?». Эмоции фанов «Арсенала» после проигранного финала Лиги Европы

30.05.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29 мая в Баку состоялся финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом». Журналисты SPORT.TUT.BY провели футбольный вечер в компании белорусских фанатов «канониров» и поговорили с болельщиками о политике, которая вмешивается в спорт, отсутствии Генриха Мхитаряна в главном матче сезона, преданности клубу даже при счете 4:1 и диких ценах на билеты в Баку, которые помешали разделить эмоции с любимой командой в Азербайджане.


«К Мхитаряну претензий нет, а вот к УЕФА…»

В начале сезона официальный белорусский фан-клуб «Арсенала» выбирает один из столичных баров, который становится их «штабом» на весь футбольный год. В этом сезоне «канониры» смотрели игры своей команды в The Хмель на Толстого, в котором может разместиться до 140 человек.

Виталий Бурачевский в 2013 году был одним из основателей фан-клуба «Арсенала» в Беларуси.


Виталий — крайний слева.

— Мы с парнями вместе смотрим абсолютно все матчи «Арсенала» — АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы или Лигу чемпионов. Обычно собирается 30−50 человек, на дерби — 80. Сегодня, конечно, аншлаг: до начала игры еще полчаса, а в баре уже 150 человек.

Фаны в футболках Генриха Мхитаряна и более олдскульных с фамилией Анри на спине занимают места не только за столиками, но и в проходах. Официантки вежливо просят оставить пространство для работы и выискивают глазами, кто заказывал начос, а кто — наполненные до краев бокалы пива.

Для болельщиков «Арсенала» финал Лиги Европы в Баку значит очень много. Во-первых, «канониры» с 1994 года не поднимали над головой европейских трофеев. Во-вторых, Кубок УЕФА был для них шансом ворваться в Лигу чемпионов уже в следующем сезоне. В-третьих, «Арсенал» очень хотел сыграть за себя и за того парня — Генриха Мхитаряна, который пропускал финал ЛЕ по политическим причинам.


Мхитарян не полетел в Баку из-за конфликта между Арменией и Азербайджаном, хотя спортивные власти Азербайджана и гарантировали армянину полную безопасность. Генрих отметил, что эта ситуация очень ранит его, «ведь такие матчи случаются в жизни футболистов не часто».

Впрочем, партнеры по «Арсеналу» поддержали Мики и поаплодировали ему на тренировке после объявления окончательного решения. Белорусские фаны «канониров» тоже высказали респект одному из ключевых игроков лондонцев за такую позицию.


— К Мхитаряну нет претензий. А вот УЕФА нужно многое пересмотреть в своем регламенте. Как можно проводить финал еврокубков в стране, где до сих пор не урегулирован конфликт? Вряд ли безопасность Генриха оказалась бы под угрозой в Баку, но сто процентов команда столкнулась бы с психологическим прессингом. Да что говорить, нашим футболистам даже не разрешили выйти на разминку в футболках Мхитаряна. Короче, полный провал УЕФА, — говорит один из болельщиков команды Унаи Эмери.


«Организаторы показали, что они деревня, 19 век»

— У меня есть армянские корни, — добавляет Сергей, приехавший погостить в Минск из Питера. — И я могу подтвердить, что терки между армянами и азербайджанцами иногда возникают на пустом месте. Полиция Баку даже останавливала наших болельщиков в футболках Мики якобы для разъяснительной беседы. Полный бред.


— Это фейл УЕФА. Организаторы показали, что они — деревня, 19 век. Такое не должно происходить в спорте. Если бы на месте Мхитаряна оказался Месси или Роналду, финала бы не было — как минимум в Баку. Если УЕФА так уж хочет проводить финалы в этой части Европы, пусть выбирают Москву, Питер или Киев, где куча хороших стадионов и с логистикой все проще.

И если Генрих Мхитарян не прилетел в Баку по политическим причинам, то многие фанаты «канониров» отказались от футбольного турне в Азербайджан из-за бешеных цен на дорогу и жилье. Британские болельщики даже подписывали петицию, требуя перенести финал Лиги Европы из Баку в Лондон.


Добраться из Англии в Азербайджан — тот еще челлендж: из Лондона в Баку в неделю обслуживается всего пять рейсов. Легко предположить, что желающих увидеть английский финал было значительно больше, чем смогло поместиться на борту самолетов. В итоге на бакинском стадионе вместимостью 69 тысяч фаны «Арсенала» выкупили всего 4000 тысяч, а «Челси» и того в два раза меньше.


Для белорусских поклонников футбола ситуация оказалась немного проще: рейс Минск-Баку — ежедневный. Цена вопроса за билет в одну сторону — примерно 350 рублей экономом. Некоторые парни из белорусского фан-клуба согласилась выложить такие деньги за финал вживую, вторая часть предпочла потратить значительно меньшую сумму в пабе и посмотреть матч по ТВ-трансляции.

— Вечер в баре, конечно, подешевле обойдется, — шутят собеседники. — Двумя литрасами пивка можно нормально так ужраться — стоит 16 рублей.


— Это все юмор. Но, понятно, что мы смотрим видео ребят из Баку и завидуем им. Любые деньги стоят того, чтобы оказаться рядом с командой. В дни перед финалом единственным вариантом добраться из Минска в Баку был самолет за 700 долларов бизнес-классом. Астрономические суммы для белорусов, — говорит программист Алексей Бурковский, поддерживающий «канониров» с 13 лет.

— Мои приятели вообще поехали на финал евротуром на маршрутке с тремя ночевками в России. Это стоило 100 долларов в одну сторону. Плюс учитывайте еду, напитки, отели и прочее.

«Мыло есть? А веревка? Что, блин, происходит»

Перед стартом матча самым популярным прогнозом в баре на исход встречи был 3:0 в пользу команды с «Эмирейтс».

— У меня день рождения сегодня! Надеюсь, Чех не подведет и отстоит на ноль.

Весь первый тайм Петр не подводил. «Канониры» громко гнали своих вперед, в английских традициях запевали песни на весь The Хмель и шутили, что не держат обиды на Оливье Живу, который в 2018 перешел из «Арсенала» в «Челси».


— Он настоящий gunner. Всем сердцем любил «Арсенал». А, когда он промахивается по воротам, мы прикалываемся: «Наш мальчик, молодец».


Но именно Жиру положил начало разгрому «Арсенала». Голы в ворота любимой команды «бело-красные» встречали гробовой тишиной. Когда Чех доставал из сетки второй мяч, самые нервные как пробки вылетали из бара на внеплановый перекур.

— Мыло есть? А веревка? — спрашивали друг у друга расстроенные болельщики. — Что, блин, происходит?


Когда «Арсеналу» все-таки удалось забить, фаны приободрились и просили официанток поднести еще пива. Но после пенальти Эдена Азара и 3:1 на 65-й минуте, а потом и 4:1 на 72-й сохранять оптимизм было почти нереально.

После финального свистка болельщики молча выключили все телевизоры в зале, чтобы не смотреть награждение «Челси». Парни успокаивали плачущих девушек, а некоторые и сами искренне плакали, не веря, что очередной европейский кубок и ЛЧ придется ждать еще как минимум сезон.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы провели футбольный вечер в компании белорусских фанатов «канониров» и поговорили с болельщиками о политике, которая вмешивается в спорт, отсутствии Мхитаряна...
 
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