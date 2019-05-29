Китайская армия отказывается от Windows

Источник материала: Tut.by

В условиях растущей напряженности и продолжающейся торговой войны между США и КНР китайские военные решили отказаться от Windows и заменить ее собственной операционной системой. Об этом пишет techradar.com, ссылаясь на статью в номере канадского военного журнала Kanwa Asian Defense.



Фото: Reuters

Утверждается, что военные чиновники Китая не будут использовать в качестве новой ОС и Linux, предпочтя ей пользовательскую систему отечественной разработки для повышения безопасности.

После скандала с Эдвардом Сноуденом, пишет издание, китайское правительство отлично представляет, на что способны США, когда дело доходит до взлома устройств с Windows, Linux и Mac.

Поэтому власти Китая планируют применить подход «безопасность через неизвестность» (security by obscurity). Используя ОС собственной разработки, китайцы собираются затруднить таким образом возможность США и других стран вести разведывательные действия в Поднебесной.

В последнее время китайские военные и политики очень озабочены вопросами кибербезопасности — в частности, в стране создана «Информационная группа по безопасности в интернете», которая подчиняется непосредственно Центральному комитету Компартии Китая.