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На некоторых улицах города будет отключено электроснабжение

30.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На некоторых улицах города будет отключено электроснабжение

В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение:

  • 31 мая 2019 года с 14-30 до 17-30 у потребителей по адресу: ул. Северная №2-32 (чётные), ул. Московская №1-32, ул. Советская №91-109 (нечётные);
  • 31 мая 2019 года с 08-30 до 17-30 у потребителей по адресу: ул. Гагарина 3А, кв.1, кв.2;
  • 3 июня 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу: ул. Уласовца, № 6-39, ул. 2-я Колхозная, № 1-25, ул. Мельничная, № 16-20;
  • 5 июня 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу: ул. Садовый посад № 1-15, пер. Полевой, № 3-9 (нечётные), пер. Сентябрьский № 1-25 (нечётные), 2, 4, ул. Сентябрьская, № 2-26, 30 (чётные);
  • 6 июня 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу: ул. Полевая №2-20 (чётные);
  • 7 июня 2019 года с 08-30 до 17-00 у потребителей по адресу: ул. Полевая №1-27 (нечётные), 14, ул. Луговая №1-26.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей

 
 
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В связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ будет отключено электроснабжение на некоторых улицах Слуцка.
 
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