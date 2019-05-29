Сегодня в Слуцком районе ограничена продажа спиртного

Источник материала: Слуцк Город

В связи с проведением в учреждениях образования торжественных мероприятий «Последний звонок» Слуцкий райисполком информирует, что решением Миноблисполкома установлено ограничение на продажу алкогольных напитков, пишет Слуцкий край.

Так, розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов на территории Минской области не осуществляется: в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года.

В связи с этим Слуцкий районный исполнительный комитет рекомендует субъектам хозяйствования всех форм собственности в торговых объектах ограничить на территории Слуцкого района с 8.00 30 мая 2019 года до 08.00 следующего за ним дня продажу алкогольных напитков.

Ранее сообщалось , что ограничение будет действовать только 8 июня - такое решение принимал местный райисполком.



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