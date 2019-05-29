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Сегодня в Слуцком районе ограничена продажа спиртного
30.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В связи с проведением в учреждениях образования торжественных мероприятий «Последний звонок» Слуцкий райисполком информирует, что решением Миноблисполкома установлено ограничение на продажу алкогольных напитков,
Так, розничная торговля пивом и слабоалкогольными напитками с объемной долей этилового спирта не более 7 процентов на территории Минской области не осуществляется: в торговых объектах в дни проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года.
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В связи с проведением в учреждениях образования торжественных мероприятий «Последний звонок» Слуцкий райисполком информирует, что решением Миноблисполкома...
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