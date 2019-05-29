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Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД, сообщил Володин

30.05.2019 11:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент внес в Госдуму закон о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности", - сказал Володин журналистам в четверг.

Он отметил, что "в течение часа Совет Госдумы рассмотрит законопроект и определит сроки его рассмотрения".

В соответствии с законопроектом президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия Договора, говорится в тексте законопроекта.

Накануне Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова представителем президента при рассмотрении вопроса о приостановлении ДРСМД, говорится в распоряжении, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

20 октября прошлого года президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США.

1 февраля администрация США объявила, что приостанавливает участие в ДРСМД 2 февраля, а через шесть месяцев - выйдет из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет.

 
 
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Законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму, сообщил...
 
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