ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главы государств ЕАЭС подписали договор о создании общего электроэнергетического рынка

30.05.2019 10:29 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президенты стран-участниц ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в г.Нур-Султан (Казахстан) подписали международный договор о создании общего электроэнергетического рынка, сказано в сообщении Минэнерго Беларуси.

Подписанный договор включат в себя протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Договором о создании ЕАЭС, который был подписан в 2014 году, предусмотрено вступление в силу международного договора об общем электроэнергетическом рынке не позднее 1 июля 2019 года.

Протокол о рынке определяет правовые основы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Документом определены полномочия национальных и наднациональных органов в сфере регулирования электроэнергетики. Документ содержит также положения о доступе к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем электроэнергетическом рынке, регулировании и контроле их деятельности.

В соответствии с протоколом, наднациональный орган - Евразийский межправительственный совет наделен полномочиями по утверждению правил функционирования общего электроэнергетического рынка. В частности, этот орган будет определять правила взаимной торговли электроэнергией и порядок доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии. Практическое функционирование общего электроэнергетического рынка планируется не с 1 июля 2019 года, а с даты вступления в силу этих правил.

Кроме того, протокол о рынке электроэнергии определяет этапы развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС – в период до создания общего рынка газа (с 1 января 2025 года – ИФ) и после его создания.

Так, до создания общего рынка газа каждое государство-член в соответствии со своим национальным законодательством может наделять субъекта внутреннего оптового электроэнергетического рынка полномочиями на участие в общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. После начала функционирования общего рынка газа, государства-члены не вправе уполномочивать на участие в общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС отдельных субъектов внутреннего оптового электроэнергетического рынка.

"Это позволит создать равные условия для хозяйствующих субъектов – участников общего электроэнергетического рынка различных государств, а именно добровольную и конкурентную основу для участия субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков в общем электроэнергетическом рынке Союза", - сказано в сообщении Минэнерго.

В ведомстве также подчеркивают, что в результате реализации  международного договора в ЕАЭС будет обеспечено свободное движение товара (электроэнергии), повышена энергетическая безопасность государств-членов, обеспечена добросовестная конкуренция и созданы условия для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты стран-участниц ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в г.Нур-Султан (Казахстан) подписали международный договор о...
 
Новости дня
Новости разные
 
По западу Беларуси проложили 350 км захватывающего велосипедного маршрута
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика