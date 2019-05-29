Главы государств ЕАЭС подписали договор о создании общего электроэнергетического рынка

Источник материала: Интерфакс

Президенты стран-участниц ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета 29 мая в г.Нур-Султан (Казахстан) подписали международный договор о создании общего электроэнергетического рынка, сказано в сообщении Минэнерго Беларуси.

Подписанный договор включат в себя протокол об общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. Договором о создании ЕАЭС, который был подписан в 2014 году, предусмотрено вступление в силу международного договора об общем электроэнергетическом рынке не позднее 1 июля 2019 года.

Протокол о рынке определяет правовые основы формирования, функционирования и развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС. Документом определены полномочия национальных и наднациональных органов в сфере регулирования электроэнергетики. Документ содержит также положения о доступе к услугам субъектов естественных монополий в сфере электроэнергетики на общем электроэнергетическом рынке, регулировании и контроле их деятельности.

В соответствии с протоколом, наднациональный орган - Евразийский межправительственный совет наделен полномочиями по утверждению правил функционирования общего электроэнергетического рынка. В частности, этот орган будет определять правила взаимной торговли электроэнергией и порядок доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии. Практическое функционирование общего электроэнергетического рынка планируется не с 1 июля 2019 года, а с даты вступления в силу этих правил.

Кроме того, протокол о рынке электроэнергии определяет этапы развития общего электроэнергетического рынка ЕАЭС – в период до создания общего рынка газа (с 1 января 2025 года – ИФ) и после его создания.

Так, до создания общего рынка газа каждое государство-член в соответствии со своим национальным законодательством может наделять субъекта внутреннего оптового электроэнергетического рынка полномочиями на участие в общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС. После начала функционирования общего рынка газа, государства-члены не вправе уполномочивать на участие в общем электроэнергетическом рынке ЕАЭС отдельных субъектов внутреннего оптового электроэнергетического рынка.

"Это позволит создать равные условия для хозяйствующих субъектов – участников общего электроэнергетического рынка различных государств, а именно добровольную и конкурентную основу для участия субъектов внутренних оптовых электроэнергетических рынков в общем электроэнергетическом рынке Союза", - сказано в сообщении Минэнерго.

В ведомстве также подчеркивают, что в результате реализации международного договора в ЕАЭС будет обеспечено свободное движение товара (электроэнергии), повышена энергетическая безопасность государств-членов, обеспечена добросовестная конкуренция и созданы условия для взаимовыгодного и равноправного сотрудничества.