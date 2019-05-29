По западу Беларуси проложили 350 км захватывающего велосипедного маршрута

Источник материала: Интерфакс

Около 350 километров захватывающего велосипедного маршрута проложили на западе Беларуси. Этот отрезок – часть масштабного европейского проекта EuroVelo-2 Общая длина маршрута – 5,5 тысяч километров. Из них по Беларуси пройдет около 600.

На данный момент полностью определено место прохождения участка на территории Брестской и Гродненской областей – от Каменца до Любчи, а ранее был разработан участок от Любчи до Минска.



Маршрут EuroVelo-2 получил второе название "Маршрут столиц", так как проходит через 6 столиц европейских государств. Стартует он в ирландском городе Голуэй, дальше идет через территорию Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Беларуси и заканчивается в Москве.

Появление маршрута имеет большое значение не только для международного, но и для внутреннего туризма. Новый отрезок проходит по Беловежской пуще и шести районам: Каменецкому, Пружанскому, Ивацевичскому, Слонимскому, Барановичскому и Новогрудскому.

Разработкой EuroVelo-2 занимается Минское велосипедное общество в рамках проекта "Городское велодвижение в Беларуси", который поддерживает Европейский союз. Как отмечает эксперт разработки веломаршрута EuroVelo-2 Антон Архипенко, маршрут от границы с Польшей до Любчи уже официально согласован со всеми районными исполнительными комитетами и администрацией "Национального парка “Беловежская пуща”. Осталось получить разрешение от дорожных служб.

Преимущество перемещения по готовому веломаршруту в его удобстве. Для велосипедистов выбраны самые безопасные и комфортные дороги без слишком сложных участков. На каждом повороте будут установлены знаки и указатели, ориентирующие велосипедистов в нужном направлении. На знаках изображены пиктограммы, так что они будут понятны путешественникам, говорящим на любом языке.

На сайте eurovelo.by уже можно посмотреть карту маршрута с нанесенными на нее достопримечательностями и объектами сервиса. Также трек можно скачать на телефон.

Веломаршрут проложен по самым интересным историческим и природным местам, поэтому поездка точно станет запоминающейся. Кроме того, к проекту создания веломаршрута могут присоединяться агроусадьбы – и как развлекательные точки, и как места ночевки, и как пункты проката велосипедов.