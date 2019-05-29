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Последствия ливня в Беларуси: сорванная крыша церкви, разрушенные дороги и поваленные деревья
Источник материала: Интерфакс
По оперативным данным МЧС вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с 29 мая произошли: повреждение кровли здания церкви "Гефсимания", принадлежащего религиозному объединению христиан веры евангельской веры в Минске, 2 случая разрушений дорожного покрытия в Воложинском районе и 11 случаев падения деревьев (6 случаев в Минске и 5 случаев в Витебской области), в результате которых повреждены 7 легковых автомобилей.
"В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17:30 до 18:30 выпало 20 мм при среднемесячной норме 65 мм) в г. Минске были подтоплены 5 участков дорог, произошла приостановка движения (до 56 минут) 19 троллейбусных маршрутов", - рассказали в МЧС.
Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в ведомстве.
Работники МЧС и других организаций проводили работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.
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По оперативным данным МЧС вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с 29 мая произошли: повреждение кровли здания церкви "Гефсимания",...
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