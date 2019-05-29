Последствия ливня в Беларуси: сорванная крыша церкви, разрушенные дороги и поваленные деревья

Источник материала: Интерфакс

По оперативным данным МЧС вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с 29 мая произошли: повреждение кровли здания церкви "Гефсимания", принадлежащего религиозному объединению христиан веры евангельской веры в Минске, 2 случая разрушений дорожного покрытия в Воложинском районе и 11 случаев падения деревьев (6 случаев в Минске и 5 случаев в Витебской области), в результате которых повреждены 7 легковых автомобилей.





Касательно повреждения кровли здания по ул. Багратиона, 51, свидетели сообщали, что часть крыши сорвало, бросило на машины и провода, после обрава которых останавливалось движение троллейбусов.

"В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17:30 до 18:30 выпало 20 мм при среднемесячной норме 65 мм) в г. Минске были подтоплены 5 участков дорог, произошла приостановка движения (до 56 минут) 19 троллейбусных маршрутов", - рассказали в МЧС.







В Воложинском районе произошли подмывы грунта и разрушения участков (15х30 м) асфальтной дороги Р-54 между д. Першаи и д. Скрундевщина и (10х20 м) асфальтной дороги в д. Першаи.

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в ведомстве.

Работники МЧС и других организаций проводили работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.