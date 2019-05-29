ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последствия ливня в Беларуси: сорванная крыша церкви, разрушенные дороги и поваленные деревья

30.05.2019 10:21 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

По оперативным данным МЧС вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с 29 мая произошли: повреждение кровли здания церкви "Гефсимания", принадлежащего религиозному объединению христиан веры евангельской веры в Минске, 2 случая разрушений дорожного покрытия в Воложинском районе и 11 случаев падения деревьев (6 случаев в Минске и 5 случаев в Витебской области), в результате которых повреждены 7 легковых автомобилей.

Последствия ливня в Беларуси: сорванная крыша церкви, разрушенные дороги и поваленные деревья
Последствия ливня в Беларуси: сорванная крыша церкви, разрушенные дороги и поваленные деревья
Касательно повреждения кровли здания по ул. Багратиона, 51, свидетели сообщали, что часть крыши сорвало, бросило на машины и провода, после обрава которых останавливалось движение троллейбусов.

"В результате выпадения осадков в виде дождя (с 17:30 до 18:30 выпало 20 мм при среднемесячной норме 65 мм) в г. Минске были подтоплены 5 участков дорог, произошла приостановка движения (до 56 минут) 19 троллейбусных маршрутов", - рассказали в МЧС.

Последствия ливня в Беларуси: сорванная крыша церкви, разрушенные дороги и поваленные деревья
Последствия ливня в Беларуси: сорванная крыша церкви, разрушенные дороги и поваленные деревья
Последствия ливня в Беларуси: сорванная крыша церкви, разрушенные дороги и поваленные деревья
В Воложинском районе произошли подмывы грунта и разрушения участков (15х30 м) асфальтной дороги Р-54 между д. Першаи и д. Скрундевщина и (10х20 м) асфальтной дороги в д. Першаи. 

Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, сообщили в ведомстве.

Работники МЧС и других организаций проводили работы по откачке воды, распиловке и уборке упавших деревьев.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По оперативным данным МЧС вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 13 м/с 29 мая произошли: повреждение кровли здания церкви "Гефсимания",...
 
Новости дня
Новости разные
 
Треть месячной нормы за три часа. МЧС рассказало о последствиях вчерашнего ливня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские брюки зауженные модные вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика