ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 40% школьников Гомельщины пройдут оздоровление в летних лагерях

30.05.2019 10:07 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Гомельской области в летний каникулярный период 2019 года планируется оздоровить 60 523 ребенка, 39,6 % от общего количества учащихся, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Из этого числа 14 523 детей, проживающих или обучающихся в учреждениях образования на территориях радиоактивного загрязнения, будут направлены на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп в белорусские санаторно-курортные организации.

В детских оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях планируется оздоровить 46 000 детей, в том числе 13 250 детей - в лагерях с круглосуточным пребыванием и 32 750 - в лагерях дневным пребыванием.

В области будет организована работа 9 стационарных оздоровительных лагерей, 5 из которых будут работать в 4 смены.

Большое внимание уделяется организации лагерей по профилям и направлениям деятельности, а также лагерей труда и отдыха, подчеркнули в РЦО. "Так, планируется открыть 197 лагерей труда и отдыха, из них 170 с дневным пребыванием детей на 2750 мест и 27 с круглосуточным пребыванием на 625 мест; 138 спортивно-оздоровительных лагерей, из них 120 дневного пребывания на 10000 мест и 18 круглосуточного пребывания на 2397 мест. Также планируются к проведению 4 лагеря сроком не более 9 дней с круглосуточным пребыванием оборонно-спортивного профиля на 95 мест", - уточнили специалисты.

Особое внимание, как и в предыдущие года, будет уделено организации отдыха и культурно-воспитательных мероприятий для детей из многодетных, приемных, опекунских семей, а также несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении и на различных видах профилактического учета. Трудные подростки будут привлекаться к трудовой деятельности в лагерях труда и отдыха, а также направляться в лагеря оборонно-спортивного и иных профилей.

Планируется оздоровить 413 детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, 1670 детей-сирот.

За счет государственных средств летние каникулы в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях смогут провести 2700 детей Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Всего для проведения летней оздоровительной кампании в Гомельской области из средств республиканского бюджета в 2019 году выделено Br5646 тыс. рублей. В том числе Br4209,8 тыс. предусмотрено на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря и Br1436,2 тыс. на закупку путевок для детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомельской области в летний каникулярный период 2019 года планируется оздоровить 60 523 ребенка, 39,6 % от общего количества учащихся, сообщили в Республиканском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не рви, фотографируй! Как правильно снимать растения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика