Около 40% школьников Гомельщины пройдут оздоровление в летних лагерях

Источник материала: Интерфакс

В Гомельской области в летний каникулярный период 2019 года планируется оздоровить 60 523 ребенка, 39,6 % от общего количества учащихся, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Из этого числа 14 523 детей, проживающих или обучающихся в учреждениях образования на территориях радиоактивного загрязнения, будут направлены на санаторно-курортное лечение или оздоровление в составе организованных групп в белорусские санаторно-курортные организации.

В детских оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях планируется оздоровить 46 000 детей, в том числе 13 250 детей - в лагерях с круглосуточным пребыванием и 32 750 - в лагерях дневным пребыванием.

В области будет организована работа 9 стационарных оздоровительных лагерей, 5 из которых будут работать в 4 смены.

Большое внимание уделяется организации лагерей по профилям и направлениям деятельности, а также лагерей труда и отдыха, подчеркнули в РЦО. "Так, планируется открыть 197 лагерей труда и отдыха, из них 170 с дневным пребыванием детей на 2750 мест и 27 с круглосуточным пребыванием на 625 мест; 138 спортивно-оздоровительных лагерей, из них 120 дневного пребывания на 10000 мест и 18 круглосуточного пребывания на 2397 мест. Также планируются к проведению 4 лагеря сроком не более 9 дней с круглосуточным пребыванием оборонно-спортивного профиля на 95 мест", - уточнили специалисты.

Особое внимание, как и в предыдущие года, будет уделено организации отдыха и культурно-воспитательных мероприятий для детей из многодетных, приемных, опекунских семей, а также несовершеннолетних детей, находящихся в социально опасном положении и на различных видах профилактического учета. Трудные подростки будут привлекаться к трудовой деятельности в лагерях труда и отдыха, а также направляться в лагеря оборонно-спортивного и иных профилей.

Планируется оздоровить 413 детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, 1670 детей-сирот.

За счет государственных средств летние каникулы в оздоровительных, спортивно-оздоровительных лагерях смогут провести 2700 детей Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Всего для проведения летней оздоровительной кампании в Гомельской области из средств республиканского бюджета в 2019 году выделено Br5646 тыс. рублей. В том числе Br4209,8 тыс. предусмотрено на удешевление стоимости путевок в оздоровительные лагеря и Br1436,2 тыс. на закупку путевок для детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС.