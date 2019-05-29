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Танцы - твоя жизнь? На "Славянском базаре в Витебске" тебя ждет Dream Dance Fest
Источник материала: Интерфакс
Впервые за 28-летнюю историю существования Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в его рамках пройдет большое танцевальное событие Dream Dance Fest.
"Я очень рад, что фестиваль набирает обороты! В сетке мероприятий появился еще один достойный проект – Международное танцевальное событие Dream Dance Fest, которое объединит танцоров разных направлений посредством творчества и поможет приобрести неоценимый опыт и, что немаловажно, друзей. Особенно радует, что в этом году "Славянский Базар" не только поет, но еще и танцует!", - отметил генеральный директор дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.
Заявки на участие в конкурсе можно подавать на сайте
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Впервые за 28-летнюю историю существования Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в его рамках пройдет большое танцевальное событие Dream...
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