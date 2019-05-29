ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Танцы - твоя жизнь? На "Славянском базаре в Витебске" тебя ждет Dream Dance Fest

30.05.2019 10:02 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Впервые за 28-летнюю историю существования Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в его рамках пройдет большое танцевальное событие Dream Dance Fest.

Танцы - твоя жизнь? На "Славянском базаре в Витебске" тебя ждет Dream Dance Fest
14 июля в международной танцевальной битве схлестнутся представители разных хореографических направлений из разных стран. Автор и координатор проекта DDF Александр Лавринович уверен, что мероприятие такого уровня станет значимым событием для многих танцоров. В программу танцевального феста войдут конкурсные просмотры и мастер-классы, общение с топовыми хореографами и танцевальные батлы, а также масштабный турнир по Just Dance. Приглашения получили коллективы и именитые деятели искусств из Беларуси, Латвии, Литвы, Казахстана, Молдовы, Польши, России, Украины, Узбекистана и Чеченской Республики.

"Я очень рад, что фестиваль набирает обороты! В сетке мероприятий появился еще один достойный проект – Международное танцевальное событие Dream Dance Fest, которое объединит танцоров разных направлений посредством творчества и поможет приобрести неоценимый опыт и, что немаловажно, друзей. Особенно радует, что в этом году "Славянский Базар" не только поет, но еще и танцует!", - отметил генеральный директор дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" Глеб Лапицкий.

Танцы - твоя жизнь? На "Славянском базаре в Витебске" тебя ждет Dream Dance Fest
Организаторы обещают множество сюрпризов не только во время события, но и в рамках подготовки к нему: так, в Минске пройдут открытые танцевальные тренировки для всех желающих, пока держится в тайне именитый состав международного жюри и денежные премии лучшим коллективам, танцорам и педагогам, но и главное – 12 часов музыки и встреч для тех, кто "болеет" танцем в самом центре города, на профессиональной сцене! Вход для зрителей – бесплатный. 

Заявки на участие в конкурсе можно подавать на сайте www.festivali.by/DDF до 10 июня 2019 года. Количество участников ограничено.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые за 28-летнюю историю существования Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" в его рамках пройдет большое танцевальное событие Dream...
 
Новости дня
Новости разные
 
Развод на отдыхе. Как в отпуске обманывают с жильем?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.05.2019
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика