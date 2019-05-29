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Лукашенко поздравил летчика-космонавта Алексея Леонова с 85-летием

30.05.2019 10:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза Алексея Леонова с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Ваша жизнь – яркий пример героического и самоотверженного служения во благо Отечества. Несколько поколений мальчишек и девчонок, равняясь на Вас, убедились, что целеустремленность и упорный труд приводят к исполнению самой смелой мечты", - отметил Лукашенко в поздравительном послании.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси знают и глубоко уважают Алексея Леонова как достойного представителя легендарного отряда советских космонавтов, невероятно мужественного человека, который первым шагнул в открытый космос и совершил прорыв в мировой истории освоения внеземного пространства.

"Неоценим и Ваш вклад в популяризацию космонавтики: научно-популярные книги и живописные полотна рассказывают жителям Земли про освоение удивительной и безграничной Вселенной, одновременно напоминая о том, какой прекрасной является наша родная планета. Убежден, что Ваши авторитет и активная гражданская позиция всегда будут служить укреплению дружественных взаимоотношений между братскими народами Беларуси и России", - отметил президент

Лукашенко пожелал Леонову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в творчестве и достижении новых высот.

Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил летчика-космонавта СССР, дважды героя Советского Союза Алексея Леонова с днем рождения, сообщили в пресс-службе...
 
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