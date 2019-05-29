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Инвестора для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка будут искать через биржу

30.05.2019 09:55 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Инвестора для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка планируется определить по результатам электронных торгов на площадке "БУТБ-Имущество", сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе "Белорусской универсальной товарной биржи".

"Проект предполагает строительство семи ветроэнергетических установок на участке вблизи деревни Велешковичи Лиозненского района Витебской области. Общая установленная мощность ветропарка составит 25 МВт, годовое производство электричества  - 72 ГВт", - рассказали в БУТБ.

Там отметили, что уже разработана вся необходимая техническая документация, выбрано оптимальное место для размещения ветропарка и получено разрешение на застройку.

По информации пресс-службы, в ходе электронных торгов, которые пройдут 11 июля на площадке "БУТБ-Имущество", потенциальным инвесторам, включенным в шорт-лист по итогам предквалификационного отбора, будет предложено приобрести предынвестиционный актив – юридическое лицо, зарегистрированное для создания и эксплуатации ветроэлектростанции (ВЭС). Помимо учредительных документов, в состав предынвестиционного актива входят документы на право пользования земельным участком для строительства ВЭС, технические условия на проектирование, отчет о результатах мониторинга и оценки ветроэнергетического потенциала выбранной локации, бизнес-план, обоснование инвестиций и другая предпроектная документация. Начальная стоимость лота – Br148 тыс.

С целью сокращения срока окупаемости инвестиций в отношении электроэнергии, которая будет вырабатываться будущей ВЭС, установлен повышающий коэффициент к действующим тарифам. Так, до 31 декабря 2028 года тариф составит $0,144/кВтч, далее до 31 декабря 2038 года – $0,102 /кВтч, а после этого – $0,054/кВтч. Платежи за энергию будут осуществляться в белорусских рублях с привязкой к курсу доллара США. Планируется, что покупать производимую электроэнергию будет РУП "Витебскэнерго".

В БУТБ отметили, что принять участие в электронных торгах могут белорусские и иностранные юридические лица, отвечающие ряду критериев, среди которых наличие опыта строительства и/или эксплуатации не менее одного успешно работающего ветропарка мощностью от 8 МВт и собственные средства в размере не менее 15 % от стоимости проекта из расчета $2 млн за 1 МВт. При этом успешное прохождение процедуры предквалификации является обязательным условием допуска к электронным торгам.

 
 
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Инвестора для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка планируется определить по результатам электронных торгов на площадке "БУТБ-Имущество", сообщили...
 
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