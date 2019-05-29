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Волонтеров II Европейских игр научили помогать болельщикам-инвалидам

30.05.2019 09:38 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Болельщики с дополнительными потребностями (люди с инвалидностью), которые посетят соревнования II Европейских игр, могут рассчитывать на помощь волонтеров зрительских сервисов. Специализированный тренинг для них состоялся в Минске, сообщили в пресс-службе дирекции Евроигр.

Волонтеров II Европейских игр научили помогать болельщикам-инвалидам
"Работа по оказанию помощи именно этой категории болельщиков ­– одна из наиболее сложных среди той, которую предстоит выполнить волонтерам на предстоящем мультиспортивном форуме", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Аркадий Малеев, с учетом международного опыта организаторы форума заранее разработали и предложили болельщикам с дополнительными потребностями удобные маршруты передвижения, начиная от входа на спортивные объекты. Создана безбарьерная среда для данных болельщиков, позволяющая в течение непродолжительного времени занять свои зрительские места без дополнительных затрат и усилий.

"На места, предназначенные для болельщиков с инвалидностью, в продажу поступило около 3 тыс. билетов. Эти места максимально приближены к соревновательным зонам и оборудованы: созданы специальные платформы и пандусы. Пропорционально общему количеству зрителей рядом с каждым объектом предусмотрены отдельные парковочные места со специальными указателями", - рассказал он.

Волонтеров II Европейских игр научили помогать болельщикам-инвалидам
При покупке билета через интернет, болельщик с инвалидностью сразу же может указать в специальном поле программы необходимость сопровождения непосредственно на спортивном объекте, обозначить потребность в парковке. Контакт с этими болельщиками происходит по телефону либо через электронную почту до того, как он прибудет к месту проведения соревнований. Комплекс таких мер направлен на то, чтобы эти люди остались довольны атмосферой Игр, смогли провести здесь время с удовольствием и хорошо отдохнуть.

В течение нескольких часов компетентные специалисты на практике обучали присутствующих, как при необходимости помогать людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, пользующимся колясками или другими средствами передвижения. Отдельный тематический блок был посвящен содействию в ориентировании на объектах. Волонтерам сервисов для зрителей необходимо четко представлять, что процесс общения с такими болельщиками должен быть максимально тактичен. Он должен начинаться как раз с вопроса о необходимости предоставления помощи.

Волонтеров II Европейских игр научили помогать болельщикам-инвалидам
"В ходе мероприятия волонтеры сервисов для зрителей приобрели необходимые знания и навыки по оказанию помощи людям с дополнительными потребностями. Данное обучение позволит им правильно и корректно общаться с такими людьми, а также оперативно реагировать на ситуации, в которых требуется их содействие. Основное внимание во время тренинга уделено конкретным ситуациям, которые могут возникнуть, чтобы в дальнейшем в ходе проведения Игр можно было действовать четко и слаженно", - рассказал начальник отдела сервисов для зрителей управления безопасности фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Александр Прохоренко.

 
Теги: Минск
 
 
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