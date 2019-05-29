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Волонтеров II Европейских игр научили помогать болельщикам-инвалидам
Источник материала: Интерфакс
Болельщики с дополнительными потребностями (люди с инвалидностью), которые посетят соревнования II Европейских игр, могут рассчитывать на помощь волонтеров зрительских сервисов. Специализированный тренинг для них состоялся в Минске, сообщили в пресс-службе дирекции Евроигр.
Как отметил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Аркадий Малеев, с учетом международного опыта организаторы форума заранее разработали и предложили болельщикам с дополнительными потребностями удобные маршруты передвижения, начиная от входа на спортивные объекты. Создана безбарьерная среда для данных болельщиков, позволяющая в течение непродолжительного времени занять свои зрительские места без дополнительных затрат и усилий.
"На места, предназначенные для болельщиков с инвалидностью, в продажу поступило около 3 тыс. билетов. Эти места максимально приближены к соревновательным зонам и оборудованы: созданы специальные платформы и пандусы. Пропорционально общему количеству зрителей рядом с каждым объектом предусмотрены отдельные парковочные места со специальными указателями", - рассказал он.
В течение нескольких часов компетентные специалисты на практике обучали присутствующих, как при необходимости помогать людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, пользующимся колясками или другими средствами передвижения. Отдельный тематический блок был посвящен содействию в ориентировании на объектах. Волонтерам сервисов для зрителей необходимо четко представлять, что процесс общения с такими болельщиками должен быть максимально тактичен. Он должен начинаться как раз с вопроса о необходимости предоставления помощи.
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Болельщики с дополнительными потребностями (люди с инвалидностью), которые посетят соревнования II Европейских игр, могут рассчитывать на помощь волонтеров...
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