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При затоплении прогулочного судна в Будапеште погибли семь граждан Южной Кореи, 19 пропали без вести - МИД

30.05.2019 09:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Семь граждан Южной Кореи погибли и еще 19 числятся пропавшими без вести после того, как прогулочное туристическое судно опрокинулось в Дунае во время выполнения рейса по Будапешту, сообщает МИД страны.

"Семь граждан Южной Кореи погибли, а еще 19 пропали без вести после того, как туристическое судно затонуло в реке Дунай в Венгрии", - заявило внешнеполитическое ведомство в четверг.

По данным министерства, на борту затонувшего катера находилось 33 гражданина Южной Кореи и два члена экипажа - граждане Венгрии.

На данный момент поиск 19 пропавших туристов продолжается.

"Посольство Южной Кореи в Венгрии создало команду для проведения спасательных работ и оказания консульских услуг и тесно взаимодействует с местными властями", - говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось о семи погибших и 12 пропавших без вести.

В настоящее время на месте ведется поисково-спасательная операция. Старший сотрудник полиции сообщил СМИ, что "профессиональные дайверы ищут и спасают выживших".

Отмечается, что поиски затрудняет сильное течение на реке после прошедших недавно ливней.

Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.

 
 
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Семь граждан Южной Кореи погибли и еще 19 числятся пропавшими без вести после того, как прогулочное туристическое судно опрокинулось в Дунае во время выполнения...
 
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