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Волонтеры зрительских сервисов окажут помощь людям с дополнительными потребностями

30.05.2019 — Разное | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Болельщики с дополнительными потребностями (люди с инвалидностью), которые посетят соревнования IIЕвропейских игр, могут рассчитывать на помощь волонтеров зрительских сервисов. Специализированный тренинг для них состоялся сегодня в Минске.

Работа по оказанию помощи именно этой категории болельщиков ­– одна из наиболее сложных среди той, которую предстоит выполнить волонтерам на предстоящем мультиспортивном форуме. Во время открытия учебно-методического сбора присутствующим рассказали, какие практические шаги уже предприняты в Беларуси для воплощения в жизнь положений Конвенции о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, к которой страна присоединилась несколько лет назад. Вопросы инклюзивности постоянно находится на повестке дня и II Европейские игры в этой связи не являются исключением.

Как отметил заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Аркадий Малеев, с учетом международного опыта организаторы форума заранее разработали и предложили болельщикам с дополнительными потребностями удобные маршруты передвижения, начиная от входа на спортивные объекты. Создана безбарьерная среда для данных болельщиков, позволяющая в течение непродолжительного времени занять свои зрительские места без дополнительных затрат и усилий.

Волонтеры зрительских сервисов окажут помощь людям с дополнительными потребностями

– На места, предназначенные для болельщиков с инвалидностью, в продажу поступило около 3 тыс. билетов. Эти места максимально приближены к соревновательным зонам и оборудованы: созданы специальные платформы и пандусы. Пропорционально общему количеству зрителей рядом с каждым объектом предусмотрены отдельные парковочные места со специальными указателями.

При покупке билета через интернет, болельщик с инвалидностью сразу же может указать в специальном поле программы необходимость сопровождения непосредственно на спортивном объекте, обозначить потребность в парковке. Отмечу, что контакт с этими болельщиками происходит по телефону либо через электронную почту до того, как он прибудет к месту проведения соревнований. Комплекс таких мер направлен на то, чтобы эти люди остались довольны атмосферой Игр, смогли провести здесь время с удовольствием и хорошо отдохнуть, – рассказал Аркадий Малеев.

В течение нескольких часов компетентные специалисты на практике обучали присутствующих, как при необходимости помогать людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, пользующимся колясками или другими средствами передвижения. Отдельный тематический блок был посвящен содействию в ориентировании на объектах. Волонтерам сервисов для зрителей необходимо четко представлять, что процесс общения с такими болельщиками должен быть максимально тактичен. Он должен начинаться как раз с вопроса о необходимости предоставления помощи.

Начальник отдела сервисов для зрителей управления безопасности фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Александр Прохоренко:

Волонтеры зрительских сервисов окажут помощь людям с дополнительными потребностями

– В ходе мероприятия волонтеры сервисов для зрителей приобрели необходимые знания и навыки по оказанию помощи людям с дополнительными потребностями. Данное обучение позволит им правильно и корректно общаться с такими людьми, а также оперативно реагировать на ситуации, в которых требуется их содействие. Основное внимание во время тренинга уделено конкретным ситуациям, которые могут возникнуть, чтобы в дальнейшем в ходе проведения Игр можно было действовать четко и слаженно.

Директор ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью» Сергей Дроздовский:

Волонтеры зрительских сервисов окажут помощь людям с дополнительными потребностями

– Мероприятие, действительно, оказалось очень нужным для нас. Наша организация занимает принципиальную позицию, что любое спортивное или туристическое событие должно быть доступно для людей с инвалидностью. Мы уже предприняли определенные действия, вынесли ряд предложений, как улучшить элементы городской инфраструктуры в связи с предстоящими Играми. Очень важно, чтобы волонтеры были готовы оказать, прежде всего, информационную поддержку, а при необходимости предложить способ решения той или иной проблемы.

Организатором учебно-методического сбора выступил фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года». Прошедшим обучение волонтерам были вручены удостоверения и специальные значки, которые свидетельствуют об их компетенции помогать на объектах мультиспортивного форума людям с дополнительными потребностями.

Волонтеры зрительских сервисов окажут помощь людям с дополнительными потребностями

Волонтеры зрительских сервисов окажут помощь людям с дополнительными потребностями

 
Теги: Минск
 
 
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