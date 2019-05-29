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Почему в сериале «Чернобыль» актёры не говорят с русским акцентом

30.05.2019 11:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Недавнее интервью художников сериала «Чернобыль» приоткрыло завесу тайны: авторы рассказали, что некоторые костюмы брали у «Беларусьфильма», чтобы придать атмосфере большую аутентичность. Вместе с тем другой вопрос оставался без ответа: внимательные зрители заметили, что герои сериала разговаривают без русского или украинского акцента. Платформа Joe разобралась, с чем это связано.

Сценарист «Чернобыля» Крейг Мазин пояснил, что решение не внедрять в речь русский акцент приняли перед началом съемок. «У нас была первоначальная мысль о том, что мы не хотим делать шаблонный акцент в стиле «Борис и Наташа», ведь русский акцент легко может стать комичным. Сперва мы думали, что, возможно, у нас будут люди, говорящие с легким восточноевропейским акцентом – не особо сильным, но заметным.

Мы быстро обнаружили, что актеры будут именно изображать акценты. Они не будут играть, они будут изображать акценты, и из-за этого мы теряли все, что любили них [актерах]. Честно говоря, после одного или двух прослушиваний мы сказали: «Окей, у нас новое правило. Мы этого больше не делаем», – подчеркнул Мазин.

Со слов Крейга, на диалект «Чернобыля» повлиял другой фильм HBO. Сценарист заявил: «Я вспомнил этот старый фильм HBO «Гражданин Икс» со Стивеном Ри и Дональдом Сазерлендом. Это правдивая история о серийном убийце из Советской Украины. Я помню, что в фильме говорили на акцентах со всего мира. Были южноафриканские, английские, американские акценты. Одни актеры старались подражать, другие – нет, а затем вдруг появляется Макс фон Сюдов и говорит, как обычно, со своим шведским акцентом. И знаете, что? Все работает отлично, потому что они не говорят по-русски».

Объясняя свою точку зрения, Мазин сослался на «Игру престолов»: «Например, в «Игре престолов» попроси любого из Манчестера слегка «выпятить» свой акцент, и его с легкостью идентифицируют как северянина. Мы бы посоветовали немного отойти от этого здесь и там, а также позволили бы кому-то быть ирландцем, а кому-то – шотландцем, потому что они звучат великолепно. Кроме того, мы слышим людей так, как они сами себя могли бы услышать».

«Я надеюсь, что акцент исчезает в считанные секунды, и вы перестаете об этом переживать. В конечном счете, акцент человека не имеет никакого отношения к тому, что происходит, потому что есть вещи, которые даже не нуждаются в акценте для того, чтобы быть понятыми. Паника, страх, волнение, беспокойство, грусть – это просто эмоции», – подытожил Крейг Мазин.

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Недавнее интервью художников сериала «Чернобыль» приоткрыло завесу тайны: авторы рассказали, что некоторые костюмы брали у «Беларусьфильма», чтобы придать...
 
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