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Беларус запустил сервис шеринга знаний, на котором вы можете заработать
Источник материала: KYKY>
В Беларуси запустили платформу
Основатель сайта Кирилл Анохин задумывал проект, как вклад в шеринг-экономику. Он считает, что такая форма обучения будет не менее эффективной и может конкурировать с формальной. Цель Mentor.by – сделать обмен знаниями простым и доступным, а каждого участника – видимым и значимым. Помимо того, что платформа поощряет спрос и предложение редких и нестандартных знаний, она помогает людям прокачиваться в своих сферах и заводить полезные знакомства.
Как пользоваться платформой
Важно понимать, Mentor.by – не просто каталог курсов и репетиторов. Объявления на платформу могут выкладывать не только школы, но и люди любого уровня вовлечения в предмет. Причем так же, как и все остальные: быстро, бесплатно и без предварительной модерации. Здесь главный критерий – желание научить либо научиться самому. Правда, невзирая на достаточное количество безвозмездных предложений, некоторым «учителям», которые будут давать вам знания, придется заплатить. Однако в теории, если вы договоритесь с вашим наставником на условные курсы английского языка уроки по оригами взамен, возможно, платить и не придется.
Сайт состоит из трех категорий: объявлений «Хочу научиться» и «Могу научить»,
В разделе «
ИП Анохин К. А.
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В Беларуси запустили платформу Mentor.by, пользователи которой смогут обмениваться знаниями в непривычном формате: например, сидя на лавочке в парке. Рассказываем,...
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