Беларус запустил сервис шеринга знаний, на котором вы можете заработать

Источник материала: KYKY

В Беларуси запустили платформу Mentor.by , пользователи которой смогут обмениваться знаниями в непривычном формате: например, сидя на лавочке в парке. Рассказываем, как это работает.

Основатель сайта Кирилл Анохин задумывал проект, как вклад в шеринг-экономику. Он считает, что такая форма обучения будет не менее эффективной и может конкурировать с формальной. Цель Mentor.by – сделать обмен знаниями простым и доступным, а каждого участника – видимым и значимым. Помимо того, что платформа поощряет спрос и предложение редких и нестандартных знаний, она помогает людям прокачиваться в своих сферах и заводить полезные знакомства.

Как пользоваться платформой

Важно понимать, Mentor.by – не просто каталог курсов и репетиторов. Объявления на платформу могут выкладывать не только школы, но и люди любого уровня вовлечения в предмет. Причем так же, как и все остальные: быстро, бесплатно и без предварительной модерации. Здесь главный критерий – желание научить либо научиться самому. Правда, невзирая на достаточное количество безвозмездных предложений, некоторым «учителям», которые будут давать вам знания, придется заплатить. Однако в теории, если вы договоритесь с вашим наставником на условные курсы английского языка уроки по оригами взамен, возможно, платить и не придется.

Сайт состоит из трех категорий: объявлений «Хочу научиться» и «Могу научить», афиши событий в сфере обучения и развития, и форума быстрого обмена знаниями. На главную страницу вынесены рубрики «Бесплатное обучение», «Популярные сферы знаний», а также «Редкое и необычное». Там можно освоить технику фристайла на батутах, самообороны и даже пройти курсы бариста.

В разделе « Каталог » есть всевозможные направления компетенций: от IT до «языков», «искусства» и «природы и экологии». А в « Вопросах и ответах » получают быстрые онлайн-консультации на любые темы, вплоть до вегетарианства. Еще один раздел сайта – « Блоги ». Его используют для новостей, заметок, инструкций ученикам (а они, в свою очередь, получают уведомления о постах на почту), там ведут дневник своих успехов и так далее. Понравился блог – почему бы не подписаться?

ИП Анохин К. А.

УНП 193203461